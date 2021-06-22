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40年老宅喚起歲月時光 重拾自在餘裕退休生活

聯合新聞網 / DECO TV

【DECO TV編輯部】

資料暨圖片提供-潤澤明亮設計

拾光境好

潤澤明亮設計

屋主夫妻將居住逾40年的居宅空間，託付給潤澤明亮設計團隊重新設計，主要目的考量到孩子成家立業之後，以夫妻二人共有的使用機能為主，讓動線與區域採無障礙空間規劃，預設未來生活，可以寫意、輕鬆，在歲月靜好的時光裡…

為解決餐廳採光不足、主臥大卻少收納、希望原外推陽台可以恢復對外露台設計、並加強廚房、中島的使用機能。「我們在這些細節裡特別留下屋主夫妻依戀不捨的單人花布沙發，重新上漆、布面全換、填裝修復後，希望可以再陪伴他們20年的幸福時光。」潤澤明亮設計團隊表示。

首先客、餐廳間的結構大樑造成樑下高度過低，設計上刻意鑿去粉光面，將結構粗獷的本質外顯，構成空間焦點所在。餐廳紅磚主牆施作工法上也別出心裁地特意挑選高度完整的紅磚，以清水磚的砌法，回應屋主夫妻在此久居的生活記憶…

此案設計上，以自然元素對應屋主希冀的家居生活態度─輕鬆餘裕，自然自在。玄關區域以藤草編織作為櫃體的門扉設計，引入悠閒氛圍；客、餐廳桌椅採訂製品規劃，二者以開放尺度設計，聯袂以無框強化玻璃所界定的露臺區，其間以水泥粉光、樂土做為露台區天、地、壁材料，將燈光隱於樑線之中，以對應、遠眺城市之外的風景。

廚房以開放式中島與客、餐廳為界，其中以仿銀狐石紋理的地鐵磚做為區域中段的牆面表情，也或深或淺地勾勒出料理時候需要的好機能。

孩房以傾斜角度的開門動線規劃，清玻鐵件的推拉門扉、搭配布簾設計，兼具書房、客房等使用機能，可以引光進入廳區，也保有完整的獨立性。

客浴以黑色天、地、壁設計，延續客廳空間的色調與風格，紅色浴櫃規劃上則仿效餐廳磚牆顏色，聯袂個性印象。

主臥、更衣室、主臥衛浴的動線開口，均經過計算、符合無障礙空間規格設計，以木地板規劃，挹注舒適溫馨的臥眠印象。

浴室規劃上考慮管線全部汰換，所以馬桶採壁掛式設計，地板亦不能免除的維持加高均高10公分的規劃，所以在出入口的裡外設計斜坡，顧及安全的同時，也方便出入使用…經由自然材質、重新佈局，喚醒對於生活的感動。

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