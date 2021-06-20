絕美文化圖騰雕飾 印度政府機構賦予藝術氣息

【DECO雜誌】

攝影者-Sergio Ghetti、Andre Fanthome

資料暨圖片提供-Studio Lotus

絕美文化圖騰雕飾

Krushi Bhawan

新德里建築設計工作室Studio Lotus 為印度奧里薩邦（Odisha）的政府辦公大樓規畫了一系列的建築設計，不僅向外界開放與民眾共享政府機構的資源設施，也透過精細且複雜的外牆設計，將該地的傳統染色技術以另外一種樣貌呈現。

該辦公大樓名為Krushi Bhawan，被蓊鬱綠植與寧靜水塘的優美自然環境所包圍，而其嶄新磚砌外牆上的精巧圖紋，也賦予了Krushi Bhawan 不同於其他政府機構的藝術氣息。該圖騰的設計靈感來自於當地一種名為Odisha Ikat 傳統染色技術，Studio Lotus 使用了來自週遭地區三種不同顏色的黏土燒製成磚頭拼貼出獨特的圖案，圖騰之間的間隙鏤空能讓氣流無障礙通過，有助於讓建築物自然冷卻，快速降溫。

除了磚砌圖騰外牆之外，建築物其他樓層結構也是集結了當地特有的區域材料與工法技術所建構而成，如其基座與北端的一部分樓翼使用附近礦山的紅土與高領土；中央庭園則是由奧里薩邦特產Khondalite 岩石，經手工鑿刻後一格一格鋪設而成，並在其中鑲嵌一塊獨特的年曆紀事石版，上面顯示了不同時節生產的農作物種類，因為奧里薩邦是印度第三大穀物供應區；中央穿堂兩側的紅土牆面上的淺浮雕，以通常運用於布面上的Odisha Pattachitra漩渦圖騰代表了稻田的意象；此外在走廊上可以看到由Dhokra 精工製造的屏風與燈具，Dhokra事在印度傳承了約莫四千年的一種金屬製品，Krushi Bhawan 真的可說是傳統文化與建築藝術的集大成之作。

Krushi Bhawan 除了是可容納600 名員工的辦公場所外，該建築亦提供了教育和社區參與的空間。在研究了德國建築師與城市設計師Otto Königsberger 的規劃如何以將印度另一個城市布巴尼斯瓦爾（Bhubaneswar）的政府機關成為城市生活的焦點之後，設計團隊將其理念運用於此，「透過將一樓設計成自由流動的公共空間，通向一個廣場，並將之延伸至街道，從而實現了將建築物納入公共領域的嘗試。Krushi Bhawan 試圖展現的是『為人民創造，由人民建造』的建築包容理念。」