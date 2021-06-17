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伴隨延綿起伏壯麗長城 隱世於繁茂植被品牌酒店

聯合新聞網 / DECO TV

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-U 凱悅酒店集團

長城腳下的公社

Commune by the Great Wall

凱悅酒店集團宣佈位於北京延慶區的長城腳下的公社正式開業，作為大中華區第六家凱悅臻選品牌旗下酒店煥新亮相。座落在水關山麓，距離北京城區駕車僅需一小時，與聯合國教科文組織世界遺產長城咫尺之遙，周邊植被豐茂，伴隨著延綿起伏的壯麗長城景觀，與獨具特色的現代建築群，長城腳下的公社將為旅客開啟一段別致的旅居體驗。

最初的設想是將長城腳下的公社作為由12名亞洲傑出建築師設計建造的一系列私人當代建築藝術作品進行展示，自2002年問世便屢獲殊榮，也是中國第一個被威尼斯雙年展邀請參展並榮獲「建築藝術推動大獎」的建築作品，其更在2005 年被美國《商業週刊》評為「中國10大新建築奇蹟」之一。

如今，作為凱悅臻選品牌旗下的獨立品牌酒店，長城腳下的公社在更新升級後擁有176 間客房及套房，分佈於36 棟別墅中，其中大多數別墅房間都帶有觀景露台。每棟別墅皆有自身獨特的設計主題，從配備有一間日式茶室的竹屋到被繁茂植被所環繞的森林小屋，皆可為住客呈獻別具特色的入住體驗。客人可從房間中欣賞到四季不同的山間美景，並體驗到別墅的特色共用生活空間。

在愜意享受水關山巒美景的同時，住客還可享用到大廚們精心烹製的美味佳餚。公社小廚餐廳精選當地健康綠色食材，呈獻道地的中國北方特色風味；池邊咖啡吧位於室外游泳池旁，住客不僅可於此品嘗到多款健康美食，還可在夜幕中伴著繁星滿天的美景，品嘗美酒放鬆身心。同時，飯店可根據住客的需求在別墅內精心準備專屬晚餐，讓量身訂製的私人用餐體驗為住客留下難忘且獨特的美好回憶。

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