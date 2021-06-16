立體繪本結構藝術 彈開式猶太禮拜堂

【DECO雜誌】

攝影者-©Babyn Yar Holocaust Memorial Center

資料暨圖片提供-Manuel Herz Architects

立體繪本結構藝術

創意反思致敬歷史

Babyn Yar Synagogue

瑞士建築事務所Manuel Herz Architects在烏克蘭首都基輔附近的娘子谷（Babyn Yar）建造了一座猶如立體繪本型式的彈開式猶太禮拜堂，以紀念「娘子谷大屠殺」事件80週年。此歷史事件發生於德國納粹在第二次世界大戰進攻蘇聯期間，1941 年納粹黨在兩天之內殺害了該市約34,000 名猶太人，這是大屠殺期間規模最大的屠殺之一。禮拜堂命名為「Baby Yar Synagogue」，是當年事件發生地紀念「娘子谷大屠殺」的幾棟建築當中首先完成的第一座，除此之外還有一棟博物館、一間刻有受害者姓名的紀念館以及另外一間待建中的宗教聚會所。

Manuel Herz Architects 的創辦人Manuel Herz 是「Baby Yar Synagogue」的主設計者，「大多數人都會認為，對這種慘無人道大屠殺的紀念建築，應該以一種嚴肅、極簡以及具有緬懷意義的型式呈現。」建築師解釋道：「鄰近的博物館就充滿了這樣的歷史情懷，但我想以一種截然不同的方式來處理這座禮拜堂。」Manuel Herz 並沒有建造出一棟深具紀念意義的建築，反而在受到烏克蘭歷史悠久的木製教堂以及立體繪本的靈感啟發之下，打造出了一棟充滿律動感的創意木造結構。

禮拜堂主要由兩座11 米高和8 米寬的牆壁組成，材質為鋼與橡木，其中一面牆設置在軌道上，可以使用手動絞車將其移動，就像一本立體繪本一樣出現屋頂、祈禱區還有另外一側的露台。祈禱區有一座木製平台，內嵌的桌台上刻寫著祈禱及祝福的經文，天花板上描繪的基輔上空可見的星座圖型，兩側牆面上則是17 至18 世紀烏克蘭歷史悠久的猶太教堂內部的符號和肖像。

Manuel Herz 說道：「我相信沒有人能抵擋打開一本立體繪本並看到一個新世界如何發展的誘惑，而打開書就是我們聚集在禮拜堂祈禱時會做的第一個動作，並從書中的故事領略到一個充滿歷史、道德以及智慧的新世界。」他繼續說道：「紀念建築並非只能用一種方法呈現，這座建築展現了表現力與變革性，它創造了一種嶄新的紀念性集體儀式，同時也創造出了一種揉合驚奇與敬畏的氛圍渲染力，讓歷史以另外一種樣貌警醒人世。」