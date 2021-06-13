機車維修行完美翻修 翠綠妝點靜謐居所

【DECO雜誌】

攝影者-José Hevia

資料暨圖片提供-Architect Mariana De Delás

西班牙

翠綠妝點靜謐居所

Palma Hideaway

佔地92 平方米的「Palma Hideaway」位於西班牙馬略卡島（Mallorcan）的老城區，原建築結構採用傳統的馬略卡石灰石建造，前身為機車維修行，被現在的屋主買下之後委託當地的建築設計工作室Mariana De Delás 翻修改建，設計師調整原本的隔間佈局，讓房子的主生活區遠離熱鬧繁雜的街道，自成一個悠閒愜意的謐靜居所。

增設庭院空間作為緩衝區域

因為原本是機車維修行又位於熱鬧的古城區，「Palma Hideaway」的入口直接對著人來人往的街道，改建後如果作為一般家庭住宅使用，勢必得將噪音問題考慮在內。Architect Mariana De Delás 的設計團隊為了解決這個問題，在屋子面對著入口的正前方區域規劃了一個全新的庭院空間，讓該庭院可以將主生活區與喧鬧街道隔離開來，靠近入口通道的松木牆下半部黏貼上深綠色的磁磚，並搭配性地鑿設出幾個可以種植植物的花槽，讓亮眼的綠色強化了木板牆的溫潤質感，並營造出綠意盎然的視覺效果，也與另一個原始結構中留存的石灰石牆和傳統的拱型天花板形成了鮮明的對比，除此之外還有一個彷彿內嵌的長椅休憩區則是向傳統的地中海庭院致敬。

建築師Mariana De Delás 解釋道：「由於現有的正門入口在道路與屋宅之間形成了非常直接的連接，因此必須整合出一個位於中間的庭院緩衝區，這個緩衝區不僅能將大量的光線引入原本稍顯陰暗的室內，更充當了遠離街道的隔音屏，也妥善地照顧到了屋主的隱私空間。」這個迷你的庭院位於一扇由鋼網製成的折疊門後面，該折疊門可以藉由孔隙讓光線滲入，同時遮擋門外經過的路人穿梭在街道的視線。

環環相扣的設計元素與色調

屋子的主生活區是透過第二個木框玻璃門進入的，這扇門同時也具有氣密功能可以阻擋周邊道路的噪音。設計團隊因應屋主生活習慣重新規劃原本的空間格局，並將隔間牆打掉保留保留了原本的天花梁柱，並強化其原始粗糙的石灰泥特色，同時搭配一系列的松木板牆框與展示層架，在白色牆面的突顯下營造出強烈的視覺對比，主空間由兩個相對的木框門板建構，這兩扇木門可以全部或部分打開，讓生活場域隨屋主使用需求進行各種空間變化。

設計團隊巧妙的利用開放空間與流暢動將線生活區域隱晦的區隔，靠近庭院的左側是臥室，略為抬高的木地板讓天花板稍微下降，營造出一種舒適的生活氛圍；全白色的主浴室空間同樣將地板抬高至可以容納下沉式浴缸的位置，內襯著與其他空間相同的深綠色磁磚；廚房與用餐區採取開放式佈局，Mariana De Delás 與年輕的馬略卡島設計工作室2 Monos Studio 一同設計的中島料理台放置在最顯眼的位置，讓深綠色的磁磚檯面與彎曲的粉紅色腿柱成為視覺的焦點，利用相同設計素材與色調，環環相扣的視覺呼應更能感受到設計巧思。