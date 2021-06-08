精緻奢華的現代設計 先端技術結合美學豪華遊艇

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-Lapitec

義大利

前衛科技時尚遊艇

Azimut Yachts

Azimut Yachts是來自義大利的豪華遊艇品牌，專門生產34-120英尺長的遊艇，其絕佳的前衛科技、獨一無二的設計以及舒適奢華的內裝，使其獲得許多上流富豪仕紳的青睞。新款Azimut S6與義大利最大的實心合成建材製造商Lapitec合作，使其內裝設備在性能之外更增添了精緻質感。

精緻具奢華感的現代設計

從外觀看來，Azimut S6 無庸置疑就像是一款擁有頂級配備的高性能跑車，堅韌俐落的線條展現運動神韻，菱形切割的大窗戶搭配完美融合色彩與技術細節的流線形輪廓來自Stefano Righini 的設計，充滿現代感的船身使用的是碳纖維的Carbon Tech 技術，不僅減輕了整艘遊艇的重量，更確保了最佳性能與耐用度，讓S6 看起來輕巧纖細又深具科技感。

由於希望吸引的是充滿活力朝氣的新世代年輕船主，S6 在內裝設計上特別強調明亮通風與精緻奢華感，而開放寬敞的舒適空間更是高級遊艇的最新設計趨勢。知名設計師Francesco Guida 設計的內裝格局將深具開放感的內部空間與溫暖色調的素材結合在一起，並透過間接照明加以強調其溫馨氛圍。淺色與深色交錯的橡木和白色帶光澤質感的牆壁與天花板，鉻鋼框架以及單色或幾何圖案的柔軟棉質紡織品以及藍色天鵝絨並排放置，這樣的元素不停地在空間中重覆出現，加深了視覺印象。

先端技術結合美學品味

整體遊艇空間包含了一個帶三間客艙的下層甲板，其中兩間為雙人房間，還附設了兩間浴室；主甲板上，通向外部甲板的起居區包括一個寬敞而舒適的休息區，一套訂製沙發和一張餐桌，擺放在廚房區的對面，對應的線條讓視覺動線不會顯得凌亂且深具秩序。廚房烹調區也採用了Francesco Guida 於遊艇其他空間運用的配色系統，電器隱藏在淺色木紋門後，一體成型的水槽與電磁爐爐具使用的則是深棕色，廚具檯面使用的是Lapitec 最新技術的板材，目前市場上唯一的燒結岩板（sintered stone），擁有25 項專利科技，不含樹脂，油墨或其他石油基產品，具有出色的性能，岩板表面大幅降低的孔隙率也使該材料在衛生和易於維護方面成為理想的素料，同時也提升了對紫外線，氣候，溫度，液體和鹽水環境的抵抗力。嶄新技術與美學品味的革命性結合使Lapite 能夠實現Azimut Yachts 製造遊艇的兩個雄心壯志：為新一代的「尖端」遊艇提供示範模組，同時保有極具設計感的現代風格，讓每一個細節皆能展示其背後所代表的非凡性能。