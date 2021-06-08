快訊

蘇貞昌、陳時中道歉了！染疫死亡人數攀升「沒把民眾照顧好」

北市聯醫陽明院區傳5醫護確診 即起急診室僅收治確診者

精緻奢華的現代設計 先端技術結合美學豪華遊艇

聯合新聞網 / DECO TV

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-Lapitec

義大利

前衛科技時尚遊艇

Azimut Yachts

Azimut Yachts是來自義大利的豪華遊艇品牌，專門生產34-120英尺長的遊艇，其絕佳的前衛科技、獨一無二的設計以及舒適奢華的內裝，使其獲得許多上流富豪仕紳的青睞。新款Azimut S6與義大利最大的實心合成建材製造商Lapitec合作，使其內裝設備在性能之外更增添了精緻質感。

精緻具奢華感的現代設計

從外觀看來，Azimut S6 無庸置疑就像是一款擁有頂級配備的高性能跑車，堅韌俐落的線條展現運動神韻，菱形切割的大窗戶搭配完美融合色彩與技術細節的流線形輪廓來自Stefano Righini 的設計，充滿現代感的船身使用的是碳纖維的Carbon Tech 技術，不僅減輕了整艘遊艇的重量，更確保了最佳性能與耐用度，讓S6 看起來輕巧纖細又深具科技感。

由於希望吸引的是充滿活力朝氣的新世代年輕船主，S6 在內裝設計上特別強調明亮通風與精緻奢華感，而開放寬敞的舒適空間更是高級遊艇的最新設計趨勢。知名設計師Francesco Guida 設計的內裝格局將深具開放感的內部空間與溫暖色調的素材結合在一起，並透過間接照明加以強調其溫馨氛圍。淺色與深色交錯的橡木和白色帶光澤質感的牆壁與天花板，鉻鋼框架以及單色或幾何圖案的柔軟棉質紡織品以及藍色天鵝絨並排放置，這樣的元素不停地在空間中重覆出現，加深了視覺印象。

先端技術結合美學品味

整體遊艇空間包含了一個帶三間客艙的下層甲板，其中兩間為雙人房間，還附設了兩間浴室；主甲板上，通向外部甲板的起居區包括一個寬敞而舒適的休息區，一套訂製沙發和一張餐桌，擺放在廚房區的對面，對應的線條讓視覺動線不會顯得凌亂且深具秩序。廚房烹調區也採用了Francesco Guida 於遊艇其他空間運用的配色系統，電器隱藏在淺色木紋門後，一體成型的水槽與電磁爐爐具使用的則是深棕色，廚具檯面使用的是Lapitec 最新技術的板材，目前市場上唯一的燒結岩板（sintered stone），擁有25 項專利科技，不含樹脂，油墨或其他石油基產品，具有出色的性能，岩板表面大幅降低的孔隙率也使該材料在衛生和易於維護方面成為理想的素料，同時也提升了對紫外線，氣候，溫度，液體和鹽水環境的抵抗力。嶄新技術與美學品味的革命性結合使Lapite 能夠實現Azimut Yachts 製造遊艇的兩個雄心壯志：為新一代的「尖端」遊艇提供示範模組，同時保有極具設計感的現代風格，讓每一個細節皆能展示其背後所代表的非凡性能。

延伸閱讀

影／避免安平港區垂釣成防疫破口 台南四分局專案防堵

超級遊艇 訂單大爆發

為看日出 滬男偷開價值千萬遊艇擱淺

亞果 擘劃海洋休閒產業新局

相關新聞

精緻奢華的現代設計 先端技術結合美學豪華遊艇

Azimut Yachts是來自義大利的豪華遊艇品牌，其絕佳的前衛科技、獨一無二的設計以及舒適奢華的內裝，使其獲得許多上流富豪仕紳的青睞。

永恆之城魅力盛放 邀您漫步羅馬感受意遊未盡巡展

義大利珠寶世家BVLGARI《MAGNIFICA ROMA 意遊未盡巡展》於上海上生‧ 新所閃耀開展，邀請參觀者漫步於羅馬頗富代表性的地標建築與歷史遺跡之間，感受這座永恆之城的獨特魅力。

森林系視覺藝術饗宴 圍塑奢華神秘感氛圍

鏡面倒影陽台綠植造景的盎然生機，透光長桌上絕美的石紋肌理、隨著空氣流動的光和影等等，雖是靜態表述，卻能透過五感媒介，喚起人們對於歡聚時的美好嚮往。

跳脫制式框架 展現設計活潑情境感染力

不盲從流行；跳脫制式框架，是沾享空間設計-施瑋翰入行以來明確的自我信念之一，大抵也是沾享系列作品無論商空或是住宅規劃都很精彩的主要原因！

自然綠意如臨綠野仙蹤 療癒系美髮沙龍

「丰采」基地位址設在街屋二樓，如何將老舊街屋原本既長又窄的樓梯，幻化為賞心悅目的迎賓動線，就成為訪客們蒞臨美髮沙龍第一個打卡熱點。

打造無毒之家 全方位設計共享美好生活

在設計業界有著五星以上評價的水設空間團隊表示：「從事設計工作10多年來，嚴格設計與工程品質把關，以期每位屋主與家人都能住的健康，安心且放心。」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。