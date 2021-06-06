永恆之城魅力盛放 邀您漫步羅馬感受意遊未盡巡展

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-BVLGARI

永恆之城 魅力盛放

《BVLGARI 意遊未盡巡展》

Magnifica Roma

義大利珠寶世家BVLGARI 寶格麗《MAGNIFICA ROMA 意遊未盡巡展》於上海上生‧ 新所閃耀開展，邀請參觀者漫步於羅馬頗富代表性的地標建築與歷史遺跡之間，感受這座永恆之城的獨特魅力。

展覽入口處，寶格麗位於康多堤大道全球旗艦店的經典拱門造型設計引領參觀者開啟這場夢幻之旅，4 款寶格麗標誌性符號的動態櫥窗表達以裸眼3D 的創意展現。《許願池》互動裝置重現了羅馬經典地標建築，邀請觀眾以使用手機抽取虛擬硬幣，見證驚喜的發生。光影斑駁間，《光輝搖曳》互動裝置邀請觀眾坐上鞦韆，彷彿置身於西班牙臺階前，一邊注視著前方的寶格麗康多堤大道全球旗艦店，同時以卡拉卡拉大浴場扇形圖案為設計靈感的Divas’ Dream 系列項鍊在腳下層層綻放。

燈光裝置將羅馬競技場的恢弘壯觀帶到現場。寶格麗B.zero1系列凝結千年古跡的磅礡氣勢，將之化為壯闊臻美的匠心之作，閃耀出恒久傳世的光輝。《萬神殿- 光之冠》光影秀通過「光的律動」、「璀璨珍寶」和「寶格麗印記」等3 個章節為觀眾呈現寶格麗珍寶與萬神殿的邂逅。在展覽的尾聲，寶格麗邀請觀眾踏入《鏡屋》，在建築、繁星與寶格麗時空裡自由穿梭。

羅馬是永恆之城，也是夢想之城。寶格麗以不凡匠心和無盡創意打造的《MAGNIFICA ROMA 意遊未盡巡展》，講述著羅馬與寶格麗之間一個多世紀的深厚淵源，以及品牌對專業、品質、和諧及設計的追求。這場跨越時空的羅馬之旅吸引眾多明星和嘉賓在這裡久久駐足，品味寶格麗潛心營造的璀璨夢境。