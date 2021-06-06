快訊

陳培哲閃辭國產疫苗審查委員並指壓力來自府 總統府：遺憾

永恆之城魅力盛放 邀您漫步羅馬感受意遊未盡巡展

聯合新聞網 / DECO TV

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-BVLGARI

永恆之城 魅力盛放

《BVLGARI 意遊未盡巡展》

Magnifica Roma

義大利珠寶世家BVLGARI 寶格麗《MAGNIFICA ROMA 意遊未盡巡展》於上海上生‧ 新所閃耀開展，邀請參觀者漫步於羅馬頗富代表性的地標建築與歷史遺跡之間，感受這座永恆之城的獨特魅力。

展覽入口處，寶格麗位於康多堤大道全球旗艦店的經典拱門造型設計引領參觀者開啟這場夢幻之旅，4 款寶格麗標誌性符號的動態櫥窗表達以裸眼3D 的創意展現。《許願池》互動裝置重現了羅馬經典地標建築，邀請觀眾以使用手機抽取虛擬硬幣，見證驚喜的發生。光影斑駁間，《光輝搖曳》互動裝置邀請觀眾坐上鞦韆，彷彿置身於西班牙臺階前，一邊注視著前方的寶格麗康多堤大道全球旗艦店，同時以卡拉卡拉大浴場扇形圖案為設計靈感的Divas’ Dream 系列項鍊在腳下層層綻放。

燈光裝置將羅馬競技場的恢弘壯觀帶到現場。寶格麗B.zero1系列凝結千年古跡的磅礡氣勢，將之化為壯闊臻美的匠心之作，閃耀出恒久傳世的光輝。《萬神殿- 光之冠》光影秀通過「光的律動」、「璀璨珍寶」和「寶格麗印記」等3 個章節為觀眾呈現寶格麗珍寶與萬神殿的邂逅。在展覽的尾聲，寶格麗邀請觀眾踏入《鏡屋》，在建築、繁星與寶格麗時空裡自由穿梭。

羅馬是永恆之城，也是夢想之城。寶格麗以不凡匠心和無盡創意打造的《MAGNIFICA ROMA 意遊未盡巡展》，講述著羅馬與寶格麗之間一個多世紀的深厚淵源，以及品牌對專業、品質、和諧及設計的追求。這場跨越時空的羅馬之旅吸引眾多明星和嘉賓在這裡久久駐足，品味寶格麗潛心營造的璀璨夢境。

延伸閱讀

睽違5年2PM將回歸 俊昊服完兵役多了「它」陪伴

絕美新娘孟耿如婚紗影片釋出！千萬寶格麗項鍊襯白紗

羅馬網賽／蠻牛紅土太神 約克維奇承認法網要贏很難

羅馬女網／換搭檔無法開胡 謝淑薇紅土女雙連吞兩敗

相關新聞

2020 DESIGN FOCUS國際空間設計大獎 鄭抿丹迷人才氣閃耀全球！

將「他所」視為「己所」的 澄境設計 鄭抿丹 設計總監 ，此次在作品《珀・影》中大展自由發揮的設計，利用通透手法，形塑視覺效果與硬軟裝暖心景緻，並獲得DF大獎的評審肯定，得到大獎殊榮，替品牌增添國際榮耀！

以峽谷溪流貫穿整體空間 呈現建築豐富的面貌

以「峽谷」為題，唐忠漢在本作運用樓層落差打造一座深境幽谷，將自然代入社區環境內，給予住戶對生活的無限想像可能性。建案瞄準年輕族群，因此會館設計亦期待給予人新穎、活潑之感，線條比例較為豐富，強調視覺張力。

想要擁有CP值更高的電波拉皮 其實您有更好的選擇！

現在大家更崇尚「長得像年輕時的自己」，因此非侵入式抗衰老療程的電波拉皮及音波拉提，就成了輕熟女諮詢度最熱門的療程。

2020 DESIGN FOCUS國際空間設計大獎 李翊菲躍登年度影響力人物！

DESIGN FOCUS國際空間設計大獎（DF大獎），由建築、室內設計專業雜誌《Design Focus》國際中文版、CICDW中國大陸國際城市設計周共同發起，邀請行業知名設計師擔任專家評審團，全程採用「無記名」機制，堅持「共生、引領」的宗旨，鼓勵獨具創意的優秀作品，發掘更多有潛力的設計師，探索未來空間設計的更多可能性。根據官方資料，2020 DF大獎，共有來自70多座城市的2260件作品參賽，歷經層層嚴格評選，終於在今年4月，於寧波舉行盛大的頒獎典禮，公布最終結果！

出道20年努力保持真誠不虛偽 孔劉：我依然是個好惡分明的人

隨著《永生戰》上映、擔任韓國香奈兒腕錶暨珠寶品牌大使，孔劉總算來到大家面前。他貌如少年，氣質如紳士。難得的談話裡，我們看到了世界上最好的真誠。

永恆之城魅力盛放 邀您漫步羅馬感受意遊未盡巡展

義大利珠寶世家BVLGARI《MAGNIFICA ROMA 意遊未盡巡展》於上海上生‧ 新所閃耀開展，邀請參觀者漫步於羅馬頗富代表性的地標建築與歷史遺跡之間，感受這座永恆之城的獨特魅力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。