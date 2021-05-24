跳脫制式框架 展現設計活潑情境感染力

【DECO TV編輯部】

資料暨圖片提供-沾享空間設計

跳出框架，創造品牌價值

沾享空間設計 施瑋翰

早在海外求學時期，施瑋翰修習的即是室內設計專業科系，學成返國後正式成立沾享空間設計，並以專業身份執業迄今多年，經手過各類型空間規劃案後，他發現：國內與國外的設計市場差異性相當明顯，除了空間條件、國俗民情、生活習慣等背景因素下，所衍生的使用者需求不一外，消費端的想法也大不相同，好比國內委託客戶群通常主觀意識較強、相當比例有價格取向，而國外屋主多數懂得尊重專業，重視質感、設計品味、獨創、實用性等方面的表現高於所謂「價格」，再者，海外關於空間設計的內容多以軟裝、佈置為大宗，但國內設計師卻被設定為十項全能，舉凡空間內甚至已是另類專業的建築、土木、景觀之類，幾乎所有疑難雜症都歸於室內設計師的解決之列！「總的來說，儘管前述觀察並非絕對，但不可否認的是，消費端看待專業的態度，的確對未來整個產業走勢以及相關從業者應對方向產生影響。」施瑋翰如是說。

「現代空間設計是種深思熟慮的全方位思考，而非單一目標的達成，對家庭使用者來說既是滿懷期待的過程，就絕非生產線量產的套餐模式可以滿足，也因為高度客製化必須投入龐大的時間、心力，因此我非常堅持設計付費的必要性！」坦言每次接案都像是洗三溫暖，施瑋翰表示：「客戶的信任與最終滿意，決定沾享空間設計的品牌價值，一次趨於完美的空間設計；不單指美感或工法上的創新，也包括許多主客雙方的觀念建立，所以我對所有鉅細靡遺的施工圖面非常要求，因為圖面不只給業主看，更是師傅們日後施作時的準則，每個細節都馬虎不得。

不盲從流行；跳脫制式框架，是施瑋翰入行以來明確的自我信念之一，大抵也是沾享系列作品無論商空或是住宅規劃都很精彩的主要原因！例如為知名速食連鎖餐廳-「頂呱呱」四代店進行的空間設計案，巧用別出心裁的天花板造型來為空間界定，搭配熟稔的材質應用技，兼顧預算與質感、實用性等多重考量，既能保有場域的開闊舒適，也能展現活潑情境感染力、重塑年輕化的品牌形象，深受業主好評。另一場商空佳作性質為車商展間，在半戶外模式中結合時尚伸展台概念，適時凸顯「車輛」作為主角亮點，一旁輔以貨櫃改造的情調酒吧，更將嘉年華會的歡快氣氛炒至高點！

自2020年起，團隊接案因嚴峻疫情使然，純住宅委託比例明顯放大，但無論是新房毛胚還是老屋改造，皆能因應空間原始條件順勢而為，化缺點為特點，為不同美滿家庭精心打造專屬的幸福園地。專業觀點別有見地，施瑋翰放鬆自己、蒐集靈感的方式也屬與眾不同：閒暇偶爾蒔花弄草，藉綠植特有的療癒力放鬆緊繃神經，不過琳瑯滿目的逛街採買，才是施瑋翰私底下放空自己、重新充飽電力的獨門武器，就算衝動消費也不後悔。如此一位愛逛愛買；對各式精品、藝術品見多識廣的設計師，相信也是正為新宅採買無所適從的屋主們，堪稱最完美的購物指南吧！