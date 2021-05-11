自然綠意如臨綠野仙蹤 療癒系美髮沙龍

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-YHS DESIGN

丰采 × 霧金逸奢華

Light Luxury

YHS DESIGN 楊煥生 郭士豪

時至今日，普世人們對於自然、綠意、有機材料的喜愛，已經不只是單純的趕流行，而是深入生活各個層面，昇華為一種發乎本能且十分療癒身心的信仰，慢慢地；組織各種自然語彙來大量導入空間領域，也不再侷限於一般住居。透過以下雙個案分享，我們得以欣賞到由楊喚生、郭士豪兩位建築師兼設計師領軍的YHS 設計團隊，如何以多店連鎖經營的「勝悅美髮沙龍」為舞台，精彩演繹自然元素融於商用空間的天人合一境界。

即使是像大台北這樣的繁榮都會，現階段依然存在著許多緊靠成排的老舊街屋。這類建築最大特色就是內部空間狹長、面寬受限、僅能前後端採光，「丰采」一案就是這樣。加上基地位址設在街屋二樓，如何將老舊街屋原本既長又窄的樓梯，幻化為賞心悅目的迎賓動線，就成為訪客們蒞臨此地第一個打卡熱點。

以橢圓形構築的剪髮區經過縝密計算，兼顧最舒適空間感與最佳空間坪效。

白底綴金 如臨綠野仙蹤

首先活用淺色木料與帶狀鏡面，打開本就受限的梯間面寬，色調刻意壓深的階梯踏面則發揮穩定感，而上方宛如凌空垂掛綠意植栽的長橢型天花板創意，一方面預告著即將引爆的感官驚艷，一方面也以無比療癒魅力，紓緩著來客心情。跟著綠植氤氳踏上二樓後，設計團隊在此梯口動線轉折處，巧用室內梯上方天井引入光線，搭配灰階石材亂紋錯拼的地坪與牆面柔白基底，讓屋子中段最暗處，也能享有明淨寬敞的空間感，上述步驟除了消除原始長屋的僵硬隔局，順勢而為的手法也令人耳目一新。

長街屋中段向來採光最差，此案善用梯口天井由上往下引光，連櫃檯也刻意做不佔空間的1/4 圓造型。

橢圓弧切手法 突破基地限制

等到真正走入主空間，放眼所見的盎然綠意，透過垂掛、壁嵌、擺架等方式，盡情展現天然植物的唯美姿態。為了突破基地限制，也讓前來的貴賓們，都能享受一段舒適禮遇、不受干擾的美好時光，設計團隊特地在窗前迎光的剪髮區，結合橢圓弧切手法，規劃兩側約十人份的座位陣列，略顯橢圓形的座位設計不僅能放大景深、創造互不干擾的舒適，黑色皮革單椅與金色框鏡的搭配也深具質感。此外，剪髮區上方橢圓形植栽天花板，亦是全案裝置靈魂所在，在背景光的烘托下，植物特有的動態輕盈越發風情萬種，特別是考量天花板較高，真植物照護不易，於是改用高度擬真的藤蔓、蕨類植物為主題，巧妙隱喻髮絲飄逸的浪漫印象，加上周邊鏡面反覆鏡射、倒影的光暈綽約，真讓訪客有如置身夢境中的秘密花園呢！

由梯口天井往下垂落的綠植藤蔓，別有一番「只緣身在此山中」的浪漫。

在櫃檯、等候沙發區和洗髮區之間，利用一座白色方格高立櫃界定。

SPACE NOTES

建築形式// 老舊街屋改造

空間坪數// 室內面積約32 坪

室內格局// 櫃檯、等候區、剪髮區、洗髮區、洗手間

使用建材// 木皮、鈦金屬、鏡面、石材、訂製傢俱＋燈飾、綠植、仿真植物