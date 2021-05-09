打造無毒之家 全方位設計共享美好生活

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資料暨圖片提供-水設空間室內設計工坊

方位創意 設計美好生活

水設空間室內設計工坊

在設計業界有著五星以上評價的水設空間團隊表示：「從事設計工作10多年來，嚴格設計與工程品質把關，以期每位屋主與家人都能住的健康，安心且放心。」

針對屋主大小需求，都可以設計到位，可說〝全方位設計〞的水設空間團隊，成立10多年來，以打造〝無毒之家〞為設計宗旨，風格取向完全依屋主生活需求與喜好進行客製化，團隊約10多位來自不同風格專長的設計師組成，可以視屋主要求，透過全方位整合與設計，達成所希冀的空間風格與生活機能。

針對“客製化”，水設空間團隊表示即是：「全方位替屋主與家庭成員設想。」尤其如需購得品牌一模一樣的家電設備，透過以量制價的方式，可以替屋主省下一筆不小的預算。設計上著重於表現溫樸的人文氣息，透過簡潔的線面讓室內外的環境相互呼應，線面之間對稱語彙的設置、單純不繁複的線條確立，突顯空間真切而自然的本質及開揚大方的優雅氣勢，包容微觀的生活想像。

無論老屋或新屋，甚或預售屋或毛胚屋的設計規劃，水設空間團隊經由材質的整合、線條、顏色的比例重組、空間的分割、公共及私密之間延續的對話表情，重新詮釋，整合建材的特質，針對不同場域，於室內植入陽光、空氣、水等自然三元素，促成居家空間的主題精神，延伸舒適的生活能量與自然氛圍，提升居住品質與精神層次，鋪設豐富而俐落的優雅表情。激盪出生活與藝術之間大器莞雅的風采，引申低調且耐人尋味的時尚美學。

水設空間團隊，除了在台灣擁有10多年的設計經驗，同時在中國、越南也相繼深耕設計約莫6~7年以上的時間，設計過程中，嚴選德國無毒環保板材，完全純天然不含甲醛，更將板材延伸至壁面裝飾、裝置藝術、多功能傢俱等設計，徹底實落〝無毒之家〞的理念，藉由木質材料的妥貼運用，讓家有了呼吸也有了溫度，隨著芬多精自然的散發，生活充滿健康的綠色能量。

以全省服務網絡的的分布，做為未來經營目標的遠景，水設空間團隊更本著：「取之社會、用之社會。」的初衷，於2021年7月10日(星期六)新竹縣竹北高中體育館舉辦─找回舊客戶─的大型慈善公益活動。透過〝玩遊戲、拿禮物〞的互動方式，歡迎老客戶們闔家並偕親友蒞臨，也希望拋磚引玉、刺激同業，獲得更多廠商們的共襄盛舉，一同協辦、增設攤位，響應此次的活動。