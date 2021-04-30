把設計變親民 打造一座符合真善美的生活容器

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-穆刻空間設計

友善設計 造就品牌價值

穆刻空間設計 吳宗儒

自詡從小不愛唸書，加上非本科系養成的學經歷，註定吳宗儒成為專業室內設計師的過程多有曲折，或許也是因為少了科班包袱的拘束，讓從小喜愛佈置居家、給日常增添變化、滋味的他，在面對不同委託需求時，反而更能隨心自由發想，所以歷年經手過的空間作品，總是能跳脫設計者主觀與時下風格迷思，緊密貼合不同空間成員的專屬特質，讓每一個精心構築的家，儘管表情不同卻同樣生動，全時自然而然流露無壓又舒服的溫度。

自2015年穆刻設計團隊成立以來，「把設計變親民」以及「凸顯品牌價值」兩件事，就成為吳宗儒心心念念的執業宗旨。過去台灣空間設計係屬小眾的高端產物，絕對多數為金字塔客層獨享，但吳宗儒卻認為，只要期望生活有品質、有情趣的人們，都該享有優質設計的權利，這也正是穆刻設計創立的初衷，乃至品牌價值核心所在。

有鑒於當前疫情嚴峻，人們待在家的時間漸長，越發能感受人性化好空間的必要性，因此穆刻設計近期接案九成以上皆以家宅改造為主，吳宗儒設計師表示：「個人名片頭銜雖是設計師，但我更願意將自己定義為專業助居者，從空間使用者至上的理念出發，結合累積多年的所學、所長，與客戶同心、合力打造一座符合真善美的生活容器。」

此外，極度公開透明、非傳統的接案流程，也是穆刻設計運作上相當與眾不同的一項特徵。首先，希望就智慧創作權使用者付費原則，與消費端取得共識，因為每一個細節發想、每一場迷人的情境氛圍塑造、每一款材質的搭配變化，多一寸、減一分，到最終的圓滿實踐，都是團隊耗費精力、創意、時間，多次反覆淬煉才有的結晶。再者雙方先接洽、場勘、細部溝通再提案，場勘與丈量分開進行，場勘也可能因天候、屋況分數次完成。提案內容則會根據空間條件、屋主實際需求、預算，產出兩到三個版本後取其精華，整個前置作業時程至少一個月，若是急件寧可放棄，畢竟一個用心裝修過的房子，住進來很可能就是小倆口的青年變中年、孩子的童年到成年，試想接下來有這麼多寶貴回憶、家族情感都要在這空間裡慢慢醇釀，怎麼講究都是理所當然！

儘管這些年累積不少精彩作品，但讓吳宗儒印象最深刻的，反而是個很有個性的商空規劃案，在這座名為「夢想航道」的空間裡，充分體現了「設計是生活一部分」這件事，透過流暢動線、通透縱深、微復古＋輕工業調性，以及分區景框式的情境塑造，不僅滿足業主所需的複數商攝舞台佈景，也不忘融入業主性格喜好的片段剪影，既真實也兼具率真溫度，雖然不是住宅，卻能讓每個置身其中的人們，不管是員工或訪客都感到同樣的放鬆舒適，這不正是設計的最終目的？