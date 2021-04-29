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生機盎然熱帶綠植 美髮沙龍頂級視覺感受

聯合新聞網 / DECO TV

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-YHS DESIGN

島嶼 × 雋永黑白調

Timeless Contrast

YHS DESIGN 楊煥生 郭士豪

時至今日，普世人們對於自然、綠意、有機材料的喜愛，已經不只是單純的趕流行，而是深入生活各個層面，昇華為一種發乎本能且十分療癒身心的信仰，慢慢地；組織各種自然語彙來大量導入空間領域，也不再侷限於一般住居。透過以下雙個案分享，我們得以欣賞到由楊喚生、郭士豪兩位建築師兼設計師領軍的YHS 設計團隊，如何以多店連鎖經營的「勝悅美髮沙龍」為舞台，精彩演繹自然元素融於商用空間的天人合一境界。

在台灣，「美髮沙龍」這類的主題型商空遍佈城市鄉間，密集程度堪稱隨處可見，但一樣都是美髮沙龍，來客所能夠享受到的感官體驗，卻可能有著天壤之別，這一切，還要從YHS 設計團隊接手打造「勝悅美髮沙龍」多家旗艦店開始說起。秉承團隊享譽國內高端市場的豪宅經驗，將大眾生活中常見的美髮沙龍，轉生成為或摩登奇幻、或奢華唯美的逸次元，在短則半小時、長可達半天的時間裡，訪客不僅門面煥然一新，更像加贈一次回味無窮的私饗宴！

「島嶼」剪髮區中央以一列綠植屏風為界，進而打造浪漫唯美的內循環動線。

優雅哥德風 詠綠金之魅

「島嶼」一案由單層老舊商辦大樓改造而成，一走進店內，黑白交匯的主場輪廓迎面而來，壓深的天頂噴塗成仿夜幕的黑，實際上有多重機電管徑縱橫其中，搭配地坪大面積黑白系馬賽克拼花，取其多人踩踏也沒問題的耐磨、好清理特性，整體優雅酷帥的哥德風情，烘托其間美麗綠植，極致演繹當代最時尚的綠金美學！說到「島嶼」空間中的最佳主角，首推生機盎然的熱帶綠植，同時也催生了全台相似類型室內空間中，規模最大的雨林生態植栽區，有別於佈置上常見塑料假植栽，「島嶼」店內所使用的綠植皆經過精挑細選；以適合室內養殖的熱帶植物為主，搭配店內口字形開放循環動線，讓每個座位都擁有最佳觀景視角。

(左圖)「島嶼」內裝背景採用不退流行的黑白色調，並穿插灰白線條、拼花圖案豐富視覺層次。

(右圖) 置身前後皆有綠植相伴的環境中，每一分秒都讓人放鬆、舒適。

看不見的精工細節

相較於形而上的純裝飾，「島嶼」更重視陽光、空氣、水等生命元素的表現，一般來說，傳統室內植生牆養護成本偏高，此案也牽涉到雨林系植物對水的高度依賴性，為了讓店家後續省時省力，「島嶼」在許多看不見的工法細節格外講究，包括融合多項物理力學、特殊工法，以強化排水性、濕度、循環力以落實生態永續，同時嚴格挑選植物品種，煥發綠植本身蓬勃的生命力。其次，美髮沙龍業用水量大，加上空間內綠植數量多，因此水循環與排水兩項，也名列此案施工重點。隨著自然光與人工照明在晝夜間切換，在人員移動和靜態植物之間，有機的對話與身心修復不斷實現，彷彿一座恆久美麗的島嶼綠洲，引人流連忘返！

除了空間基底導入大量自然元素，舉凡皮革座椅、古典立鏡等軟配件也非常講究。

為了滿足現場雨林系植物對水的高度依賴性，此案的水循環與排水都是工程重點。

SPACE NOTES

建築形式// 單層老屋改造

空間坪數// 室內面積約28 坪

室內格局// 櫃檯、等候區、造型區、洗髮區

使用建材// 木皮、大理石、訂製馬賽克磚、鐵件、自然綠植、噴漆

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