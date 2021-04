生機盎然城市花園 植物綠意進駐療癒屋宅

【DECO雜誌】

攝影者-unseen views by Charis Solomou

資料暨圖片提供-Christos Pavlou Architecture

KIBRIS

生機盎然城市花園

The Garden House in the City

對許多高度發展的城市來說,為了取得更多的空間與資源,首先被壓縮排擠的就是當地原生的自然動植物,而對Christos Pavlou Architecture的設計團隊來說,將自然帶回城市雖然不是一個新想法,確是不容忽略的當務之急,尤其是對賽普勒斯首都尼克西亞這樣的城市而言,公共區域綠化並非該城市的優先規劃重點,設計團隊只能轉而藉由「The Garden House in the City」這樣的設計項目,讓植物綠意進駐於屋宅之中,讓盎然的生機無聲地療癒日常生活的每一天。

將自然重新融入居家空間中

這一年來因為疫情的影響,全球許多城市都實行了鎖城隔離的政策,人們待在家中的時間變多了,自然重新開始審視屋宅的基本價值,也再次注意到除了室內場域之外戶外區域的重要性,陽台和屋頂的空間更是與自然對話的最佳場所。「在疫情流行期間,能夠呼吸新鮮氣息的露天空間或是自然地與住家近鄰保持聯繫是很難能可貴的,然而病毒肆虐只是更加提醒我們找回在日常生活中被慣性忽略或是遺忘的東西,比如開放的天空、明亮的陽光、生氣蓬勃的植物綠意以及不受內外空間拘束的動線,如何將這些習以為常的東西再次以更具創意的方式引入室內,盡而填補並豐滿一座城市的生命力,是我們一直在思考的問題。」Christos Pavlou Architecture 的設計團隊如此說道。

「於是我們產生了將大自然帶回城市的想法,希望設計出一棟能夠讓居住者共享生活空間並正常進行社交對話的房子,這也是『The Garden House in the City』誕生的契機。」設計團隊接著解釋道:「我們的設計強調私人城市花園及其創造的微型氣候的潛力,希望藉此改善城市的生活條件並減緩全球暖化的趨勢。」

模糊室內與戶外的交點界線

懷抱著將大自然帶回城市之中的遠大志向,Christos Pavlou Architecture 的設計團隊將整棟房子以半開放式的姿態積極與周圍環境產生連結,而非像傳統住房建築一樣建立起一道圍籬欄柵將房子獨立隔離起來,設計團隊希望The Garden House 能夠成為相鄰公共綠地的物理延續,在公眾社區、私人花園與公園建立起相存相依的關係,就好像建築物、街道和公共空間之類的城市元素並非毫無相關的獨立個體,而是當住宅成為公園的一部分,或是讓公園景觀進駐到家中風景時,產生更為緊密的連繫。

設計團隊將綠色植物的種植區物整合到整個室內佈局當中,房子的一樓除了起居空間、廚房與用餐區之外,約有60% 的樓面積皆規劃為庭院花圃,種植了各種枝葉繁茂的綠色植物;二樓的戶外露台則種植了約40 種當地的野花品種,培育成一個讓蜜蜂可以自由採蜜的友善生態環境,室內所有的區域格間皆依附著外部空間規劃了流暢的動線,並環繞著一個綠意盎然的中央庭院進行佈局,該庭院衛於兩個白色的建築立方量體之間,大面積的玻璃帷幕成為透明開放的存在,並連繫起兩個建築量體,帶來更為充沛的自然光線與自在流動的空氣,也模糊了室內與戶外的界線,讓屋主即使身處室內也能擁有在戶外的開放感。就像設計團隊所設想的,在城市中為大自然另闢一席之地不僅能夠為城市結構帶來另一層樣貌的裝點,還會鼓勵當地鳥類與蜂蜜的回歸,從而維持城市的生物多樣性,也讓城市生活有了更為健康自然的期許。