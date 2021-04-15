快訊

潛艦國造恐因鋼料缺貨延宕 國安系統出面「關切」中鋼

誆緬甸金礦豐！名模王靜瑩前夫陳威陶涉吸金7億 遭調查局搜索

經典雋永魅力情懷 義大利波托菲諾航海飯店

聯合新聞網 / DECO TV

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-Belmond

經典雋永魅力情懷

義大利。波托菲諾Belmond酒店

Splendido Mare

坐落於義大利波托菲諾的Belmond酒店Splendido Mare於2021年4月重新開幕。飯店由巴黎設計公司Festen Architecture進行了全面翻新，是LVMH集團收購後首家改造升級的酒店。「The Mare」的開幕將呈現迷人的客舍，重現波托菲諾經典雋永的魅力情懷。Festen Architecture聯合創辦人Charlotte de Tonnac說：「我們熱衷於舊物新作的改造項目，植根於建築多彩的歷史，為其架構出新的生命。在Splendido Mare的設計中，我們充分尊重建築作為漁民旅舍的質樸歷史，並著力展現波托菲諾電影場景般綺麗的風景。新設計打造出時尚別致的居家空間，將當代元素與古董藝術品共陳一堂，營造雋永經典的美感。」

飯店內處處盡顯波托菲諾港的航海歷史元素，14間客房和套房全部仿效傳統義大利漁船和帆船裝飾風格，選用當地出產、手工刷塗的天然原木打造。床頭板由著名紡織設計師Véronique de Soultrait手工編織而成， 呈現不同繩索圖案。航海繩結不僅是飯店徽標圖案，還作為經典設計項目出現在定制玻璃器皿、陶器和客房鑰匙上。餐廳內鋪砌的7,000塊褐紅色地磚由利古里亞工匠手工製成，展現海浪的翻湧和起伏，令人有踏浪前行之感。

摩登復古的義大利家具致敬1950 年代的流金歲月，無論是波托菲諾的輝煌歷史，還是義大利設計的發展，都深刻地留下了這一時代的烙印。每間客房均陳設著古董真品，Paolo Buffa和Gio Ponti設計的果木扶手椅為空間增添別具一格的趣味形態和風格；Ulrich Guglielmo的核桃木座椅與Oscar Torlasco的檯燈營造出溫馨的懷舊風格，很多家中曾有同款家飾的義大利旅客會格外引起共鳴。

波托菲諾Belmond 酒店

地址｜Via Roma, 2, 16034 Portofino GE, Italy

電話｜+39 0185 267801

延伸閱讀

歐洲新冠死亡破百萬人 英國占最多、義大利第二

網球／11月底台維斯盃 18隊、3城市開打

有圖為證！洗米水別倒掉 家事達人教3招妙用

最強媽咪！生完女兒還沒滿月 Chiara加入TOD'S董事會！

相關新聞

經典雋永魅力情懷 義大利波托菲諾航海飯店

坐落於義大利波托菲諾的Belmond酒店Splendido Mare於2021年4月重新開幕。飯店由巴黎設計公司Festen Architecture進行了全面翻新，是LVMH集團收購後首家改造升級的酒店。

結合藝術創作美麗邂逅 奔放創意旅宿體驗

BnA HOTEL品牌的初衷，是結合藝術家創作的美融入在旅店氛圍裏，一方面扶植增加藝術家的能見度與知名度，同時也讓他們擁有穩定的經費來源，支持他們持續投入藝術創作。

迷人的旅行靈感物件 Objets Nomades展覽

路易威登Objets Nomades展覽將於4/20~4/28於台北盛大揭幕。本次展覽將展出多樣全新Objets Nomades系列作品，延續路易威登打造精美旅行用品的悠久傳統。

靈活調整空間尺度 模擬智能城市生活概念

嶄新的住宅方案Van B 位於德國慕尼黑的Infanteriestrasse，毗鄰慕尼黑未來的「Kreativquartier」(創意區)，建成後將重塑未來的城市生活。

壯麗沙漠絕色美景 不對稱屋頂度假別墅

Southern Dunes Hotel擬建於沙烏地阿拉伯紅海沿岸的海邊小鎮烏姆魯伊東北方約100公里處，該飯店把紅海中約90個無人居住的島嶼組成的連鎖飯店串聯起來，發展成為一個極具話題性的旅遊勝地。

以人類之手為題 《手尋未來•藤原大設計展》

《手尋未來‧ 藤原大設計展》是藤原大首度登陸香港的個人展覽，把他在不同時期的創作歷程曝光，透過展覽觀眾可探索藤原大如何由手工製作，逐漸擴展至參與設計工程等大型項目。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。