經典雋永魅力情懷 義大利波托菲諾航海飯店
【DECO雜誌】
資料暨圖片提供-Belmond
經典雋永魅力情懷
義大利。波托菲諾Belmond酒店
Splendido Mare
坐落於義大利波托菲諾的Belmond酒店Splendido Mare於2021年4月重新開幕。飯店由巴黎設計公司Festen Architecture進行了全面翻新，是LVMH集團收購後首家改造升級的酒店。「The Mare」的開幕將呈現迷人的客舍，重現波托菲諾經典雋永的魅力情懷。Festen Architecture聯合創辦人Charlotte de Tonnac說：「我們熱衷於舊物新作的改造項目，植根於建築多彩的歷史，為其架構出新的生命。在Splendido Mare的設計中，我們充分尊重建築作為漁民旅舍的質樸歷史，並著力展現波托菲諾電影場景般綺麗的風景。新設計打造出時尚別致的居家空間，將當代元素與古董藝術品共陳一堂，營造雋永經典的美感。」
飯店內處處盡顯波托菲諾港的航海歷史元素，14間客房和套房全部仿效傳統義大利漁船和帆船裝飾風格，選用當地出產、手工刷塗的天然原木打造。床頭板由著名紡織設計師Véronique de Soultrait手工編織而成， 呈現不同繩索圖案。航海繩結不僅是飯店徽標圖案，還作為經典設計項目出現在定制玻璃器皿、陶器和客房鑰匙上。餐廳內鋪砌的7,000塊褐紅色地磚由利古里亞工匠手工製成，展現海浪的翻湧和起伏，令人有踏浪前行之感。
摩登復古的義大利家具致敬1950 年代的流金歲月，無論是波托菲諾的輝煌歷史，還是義大利設計的發展，都深刻地留下了這一時代的烙印。每間客房均陳設著古董真品，Paolo Buffa和Gio Ponti設計的果木扶手椅為空間增添別具一格的趣味形態和風格；Ulrich Guglielmo的核桃木座椅與Oscar Torlasco的檯燈營造出溫馨的懷舊風格，很多家中曾有同款家飾的義大利旅客會格外引起共鳴。
波托菲諾Belmond 酒店
地址｜Via Roma, 2, 16034 Portofino GE, Italy
電話｜+39 0185 267801
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