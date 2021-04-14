結合藝術創作美麗邂逅 奔放創意旅宿體驗

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-東京觀光事務所台灣辦事處

圖片提供-BnA 株式会社

奔放創意旅宿體驗

日本。BnA_WALL-Art Hotel

Creative Design

BnA HOTEL 品牌的初衷，本身也帶有一點理想性格，就是結合藝術家創作的美融入在旅店氛圍裏，希望藉由創新風格、開放式不設限的藝術旅店空間，一方面扶植增加藝術家的能見度與知名度，同時也讓他們擁有穩定的經費來源，支持他們持續投入藝術創作。讓前來BnA HOTEL 投宿的旅人，除了可以親身感受並體驗藝術家的創作理念，甚至還可以和這些藝術家面對面，相聚交流、激發生活或人生的靈感，在旅程中創造另一段美麗的邂逅。

目前掛上「BnA_WALL - Art Hotel」招牌的藝術旅店，繼高圓寺、秋葉原、京都河原町三個點之後，最新的一家是今年才剛開幕的日本橋店，日本橋「BnA_WALL」利用曾經作為西陣織品貿易公司東京總部的現有建築做改造，與YOSHIROTTEN、川村由紀等23 組代表日本的新銳藝術家和藝術總監，共同創作了26 間住宿型的藝術作品。每間客房的風格都獨樹一幟，有的走極簡風，有的則用彩虹的各種顏色來裝飾整個房間。除此之外，房間裡面還有很多隱藏式可以互動的小工具及小發明，感覺上像是住進了一個小型的美術館，這種種設計都是期待每位住進去的旅客，能夠仔細觀看每一個房間的角落，不漏掉任何一個小細節的設計。

「BnA_WALL」的標誌─大牆（WALL）是可以連續重新粉刷的壁畫，在街頭藝術難以發展的日本，可以重新粉刷的大型壁畫，對藝術家而言是件奢侈的事；入住的旅人可以觀賞到藝術家們不定期繪製的壁畫，幸運的話，還可以遇到藝術家正在創作壁畫的場景；而地下室宛如一個藝術工廠，藝術家在這兒創作，也提供各個藝術團體做交流，並不定期地舉辦創作發表，是個讓藝術家們盡情發揮創造力的藝術天堂。

BnA_WALL-Art Hotel

地址｜東京都中央區日本橋大伝馬町1-1