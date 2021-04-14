快訊

私私併第二例？北醫大擬併康寧大學 教師爆「勢在必行」

結合藝術創作美麗邂逅 奔放創意旅宿體驗

聯合新聞網 / DECO TV

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-東京觀光事務所台灣辦事處

圖片提供-BnA 株式会社

奔放創意旅宿體驗

日本。BnA_WALL-Art Hotel

Creative Design

BnA HOTEL 品牌的初衷，本身也帶有一點理想性格，就是結合藝術家創作的美融入在旅店氛圍裏，希望藉由創新風格、開放式不設限的藝術旅店空間，一方面扶植增加藝術家的能見度與知名度，同時也讓他們擁有穩定的經費來源，支持他們持續投入藝術創作。讓前來BnA HOTEL 投宿的旅人，除了可以親身感受並體驗藝術家的創作理念，甚至還可以和這些藝術家面對面，相聚交流、激發生活或人生的靈感，在旅程中創造另一段美麗的邂逅。

目前掛上「BnA_WALL - Art Hotel」招牌的藝術旅店，繼高圓寺、秋葉原、京都河原町三個點之後，最新的一家是今年才剛開幕的日本橋店，日本橋「BnA_WALL」利用曾經作為西陣織品貿易公司東京總部的現有建築做改造，與YOSHIROTTEN、川村由紀等23 組代表日本的新銳藝術家和藝術總監，共同創作了26 間住宿型的藝術作品。每間客房的風格都獨樹一幟，有的走極簡風，有的則用彩虹的各種顏色來裝飾整個房間。除此之外，房間裡面還有很多隱藏式可以互動的小工具及小發明，感覺上像是住進了一個小型的美術館，這種種設計都是期待每位住進去的旅客，能夠仔細觀看每一個房間的角落，不漏掉任何一個小細節的設計。

「BnA_WALL」的標誌─大牆（WALL）是可以連續重新粉刷的壁畫，在街頭藝術難以發展的日本，可以重新粉刷的大型壁畫，對藝術家而言是件奢侈的事；入住的旅人可以觀賞到藝術家們不定期繪製的壁畫，幸運的話，還可以遇到藝術家正在創作壁畫的場景；而地下室宛如一個藝術工廠，藝術家在這兒創作，也提供各個藝術團體做交流，並不定期地舉辦創作發表，是個讓藝術家們盡情發揮創造力的藝術天堂。

BnA_WALL-Art Hotel

地址｜東京都中央區日本橋大伝馬町1-1

延伸閱讀

90後的旅日藝術家陳威廷 「雨下」個展展出

日本2021年商品「含稅價格」新制上路了！UNIQLO、GU變相9折太划算

日本將排放福島核廢水 府：原能會已表達反對意見

日本將排放輻射汙水入海 賴士葆：道地以鄰為壑的國家

相關新聞

結合藝術創作美麗邂逅 奔放創意旅宿體驗

BnA HOTEL品牌的初衷，是結合藝術家創作的美融入在旅店氛圍裏，一方面扶植增加藝術家的能見度與知名度，同時也讓他們擁有穩定的經費來源，支持他們持續投入藝術創作。

迷人的旅行靈感物件 Objets Nomades展覽

路易威登Objets Nomades展覽將於4/20~4/28於台北盛大揭幕。本次展覽將展出多樣全新Objets Nomades系列作品，延續路易威登打造精美旅行用品的悠久傳統。

靈活調整空間尺度 模擬智能城市生活概念

嶄新的住宅方案Van B 位於德國慕尼黑的Infanteriestrasse，毗鄰慕尼黑未來的「Kreativquartier」(創意區)，建成後將重塑未來的城市生活。

壯麗沙漠絕色美景 不對稱屋頂度假別墅

Southern Dunes Hotel擬建於沙烏地阿拉伯紅海沿岸的海邊小鎮烏姆魯伊東北方約100公里處，該飯店把紅海中約90個無人居住的島嶼組成的連鎖飯店串聯起來，發展成為一個極具話題性的旅遊勝地。

以人類之手為題 《手尋未來•藤原大設計展》

《手尋未來‧ 藤原大設計展》是藤原大首度登陸香港的個人展覽，把他在不同時期的創作歷程曝光，透過展覽觀眾可探索藤原大如何由手工製作，逐漸擴展至參與設計工程等大型項目。

辦公場域大革命 獨立視訊工作間

加拿大公司Framery是辦公室場域及設備的設計先驅，這次與配合的多媒體代理公司d|vision 21一同合作，在芬蘭的第三大城坦佩雷推出了全球第一台視訊會議專用的獨立式工作隔間。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。