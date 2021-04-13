迷人的旅行靈感物件 Objets Nomades展覽

聯合新聞網 / DECO TV

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-路易威登

迷人的旅行靈感物件

路易威登Objets Nomades展覽

Classic Design

路易威登Objets Nomades展覽將於4 月20 日至28 日於台北盛大揭幕。本次展覽將展出多樣全新Objets Nomades系列作品，例如Zanellato與Bortotto設計雙人組設計的燈籠、Atelier Biagetti以不同尺寸重新詮釋的Anemona桌，全新配色Bomboca沙發與Bell Lamp。

2012 年問世的Objets Nomades 系列延續路易威登打造精美旅行用品的悠久傳統。自此之後便開始與世界最知名的設計師合作發揮創意，設計出迷人無比的旅行靈感物件，並由路易威登負責打造。

路易威登 Objets Nomades 是一個不斷擴展的限量、可收藏家具系列，靈感來自於品牌的旅行DNA 及其基本精神的重新詮釋。本系列將路易威登的精湛工藝與世界知名設計師的技能交織在一起，創造別出心裁的輪廓、材質與產品。路易威登Objets Nomades 系列目前包含一些當代最富創意設計大師所構思的作品，其中包括Campana 兄弟、Atelier Oi、Maarten Baas、Barber & Osgerby、Damien Langlois-Meurinne、Raw Edges、Marcel Wanders、吉岡德仁(Tokujin Yoshioka)、Nendo、Gwenael Nicolas、India Mahdavi、傅厚民(Andre Fu)、Patricia Urquiola、 Atelier Biagetti、Zanellato/Bortotto 以及最新加入的Andrew Kudless。

如今，Objets Nomades 系列種類包括吊床、帆布躺椅、搖椅與折凳。每件作品都是一次獨特機會，讓設計師和路易威登創意工匠聯手發揮專業本領，並以自己的想像方式詮釋旅行概念。每件作品都體現他們的共同理念：熱愛精緻材質之美、形式的可能性與精心均衡的比例、複雜細膩的工藝，以及對細節的一絲不苟。

延伸閱讀

2021 WW表展／路易威登活動骷髏霸氣 Vivienne童趣奢華

生鏽才時尚！BALENCIAGA機車包新款微風信義獨家開賣

LV全新On the Beach香水迸發日本柚子清香 推出同款限量衝浪板

短命的超跑殺手　全球僅一輛的BMW E31 M8修復完畢！

相關新聞

迷人的旅行靈感物件 Objets Nomades展覽

路易威登Objets Nomades展覽將於4/20~4/28於台北盛大揭幕。本次展覽將展出多樣全新Objets Nomades系列作品，延續路易威登打造精美旅行用品的悠久傳統。

靈活調整空間尺度 模擬智能城市生活概念

嶄新的住宅方案Van B 位於德國慕尼黑的Infanteriestrasse，毗鄰慕尼黑未來的「Kreativquartier」(創意區)，建成後將重塑未來的城市生活。

壯麗沙漠絕色美景 不對稱屋頂度假別墅

Southern Dunes Hotel擬建於沙烏地阿拉伯紅海沿岸的海邊小鎮烏姆魯伊東北方約100公里處，該飯店把紅海中約90個無人居住的島嶼組成的連鎖飯店串聯起來，發展成為一個極具話題性的旅遊勝地。

以人類之手為題 《手尋未來•藤原大設計展》

《手尋未來‧ 藤原大設計展》是藤原大首度登陸香港的個人展覽，把他在不同時期的創作歷程曝光，透過展覽觀眾可探索藤原大如何由手工製作，逐漸擴展至參與設計工程等大型項目。

辦公場域大革命 獨立視訊工作間

加拿大公司Framery是辦公室場域及設備的設計先驅，這次與配合的多媒體代理公司d|vision 21一同合作，在芬蘭的第三大城坦佩雷推出了全球第一台視訊會議專用的獨立式工作隔間。

揮灑巴洛克藝術 義大利頂級珠寶台灣展

義大利彩寶藝術大師BVLGARI寶格麗於3/11~3/14採預約鑑賞制舉辦BAROCKO頂級珠寶暨腕錶展，秀出同樣起源於羅馬的巴洛克藝術與寶格麗間的完美結合。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。