迷人的旅行靈感物件 Objets Nomades展覽

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-路易威登

迷人的旅行靈感物件

路易威登Objets Nomades展覽

Classic Design

路易威登Objets Nomades展覽將於4 月20 日至28 日於台北盛大揭幕。本次展覽將展出多樣全新Objets Nomades系列作品，例如Zanellato與Bortotto設計雙人組設計的燈籠、Atelier Biagetti以不同尺寸重新詮釋的Anemona桌，全新配色Bomboca沙發與Bell Lamp。

2012 年問世的Objets Nomades 系列延續路易威登打造精美旅行用品的悠久傳統。自此之後便開始與世界最知名的設計師合作發揮創意，設計出迷人無比的旅行靈感物件，並由路易威登負責打造。

路易威登 Objets Nomades 是一個不斷擴展的限量、可收藏家具系列，靈感來自於品牌的旅行DNA 及其基本精神的重新詮釋。本系列將路易威登的精湛工藝與世界知名設計師的技能交織在一起，創造別出心裁的輪廓、材質與產品。路易威登Objets Nomades 系列目前包含一些當代最富創意設計大師所構思的作品，其中包括Campana 兄弟、Atelier Oi、Maarten Baas、Barber & Osgerby、Damien Langlois-Meurinne、Raw Edges、Marcel Wanders、吉岡德仁(Tokujin Yoshioka)、Nendo、Gwenael Nicolas、India Mahdavi、傅厚民(Andre Fu)、Patricia Urquiola、 Atelier Biagetti、Zanellato/Bortotto 以及最新加入的Andrew Kudless。

如今，Objets Nomades 系列種類包括吊床、帆布躺椅、搖椅與折凳。每件作品都是一次獨特機會，讓設計師和路易威登創意工匠聯手發揮專業本領，並以自己的想像方式詮釋旅行概念。每件作品都體現他們的共同理念：熱愛精緻材質之美、形式的可能性與精心均衡的比例、複雜細膩的工藝，以及對細節的一絲不苟。