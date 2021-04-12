靈活調整空間尺度 模擬智能城市生活概念

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-UNStudio

圖片提供-©Bauwerk / Bloomimages

模擬智能城市生活概念

Van B

嶄新的住宅方案Van B 位於德國慕尼黑的Infanteriestrasse，毗鄰慕尼黑未來的「Kreativquartier」（創意區），建成後將重塑未來的城市生活。作為現代都市住宅的新模範，Van B 可以滿足不斷變化的人口數量和多種家庭類型的需求。以其靈活度高，醒目的外觀和室外共用空間，為都市的人們創造了一種新的生活方式。

荷蘭國際建築事務所UNStudio創辦人Ben van Berkel說道：「VanB住宅真正的與眾不同之處是，它提供了一種全新的『智慧靈活』的生活方式。這種『智慧靈活』方式，不同於以往認知領域的『智慧』。我們運用數位化理念從建築角度重新詮釋智慧理念，進而改善我們所居住的物理建築空間。」他接著深入解釋道：「我們家中的個人空間需要變得功能靈活，可以同時用作辦公室、健身房、客廳和睡眠角落。這意味著，現在的我們比以往任何時候都需要開發新的生活理念，以適應我們對空間不斷變化的需求。」

對於現代人來說，靈活性已變得比純粹性更為重要。Van B 住宅就是設計團隊引入的新的居住方式，其居住空間內各個功能的空間邊界更具靈活性。整個專案的設計策略是儘可能多用不同方式來規劃公寓空間。為此，設計團隊開發了一個靈活的隔斷和嵌入式家具「模組」系統，該系統使屋主可以像使用60 平方米的閣樓一樣使用40 平方米的公寓空間。Van B 住宅模組家劇系統可以在幾秒鐘內輕鬆更改同一樓層空間佈局，將房間從寬敞的辦公室變成舒適的客廳或臥室。這種新型住宅模式挑戰了傳統的功能面積固定的模式，賦予人們可以自動調整各功能空間面積的靈活生活方式，也意味著生活品質將變得比生活尺度更重要。