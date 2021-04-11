壯麗沙漠絕色美景 不對稱屋頂度假別墅

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-Foster + Partners

壯麗沙漠絕色美景

Southern Dunes

全球知名的英國建築事務所Foster + Partners 近期有幾項重要的建築設計項目正如火如荼的進行中，其他最引人注目的項目就是位於沙烏地阿拉伯，作為該國西海岸區紅海旅遊開發計畫（The Red Sea Project）的一部分，所特別設計規劃的南部沙丘飯店（Southern Dunes）。

Southern Dunes Hotel 擬建於沙烏地阿拉伯紅海沿岸的海邊小鎮烏姆魯伊（Umluj）東北方約100公里處，周圍是一片偏僻的沙漠景觀。該飯店是作為紅海旅遊開發項目一部分而建造的兩家內陸飯店之一，該飯店將把紅海中約90 個無人居住的島嶼組成的連鎖飯店串聯起來，發展成為一個極具話題性的旅遊勝地。Southern Dunes Hotel 主要由40座不對稱屋頂覆蓋的度假別墅所構成，預定的別墅建築將會依照地形，以兩個行列佈置，以期可以將周圍沙丘的壯闊美景完全納入飯店的景觀範圍之中。

除了度假別墅之外，該開發項目還將包括迎賓接待大樓、水療中心、大型游泳池和幾家餐廳，以及為約莫700 名員工提供住宿。儘管有關該飯店的詳細訊息尚未完整公布，但搶先披露的3D 視覺效果圖顯示別墅建築的外觀將擁有不對稱的木材屋頂，頂部則像帳篷一樣覆蓋上有木結構支撐的織品。與傾斜式屋頂相反，公領域的建築空間則為一系列承載在木柱上的彎曲傘狀結構體，就好像森林中群聚的蕈菇一樣，打造出一個帶點奇幻感的空間體驗。

然而除了外觀結構之外，使用的建材是Foster + Partners 的設計團隊最為重視的，負責人Gerard Evenden 表示：「從我們在沙漠中工作的經驗來看，最重要的就是避免使用會蓄熱或是不易散熱的材料，如石材或是混凝土在經過沙漠一整天的烘烤之後冷卻的速度極慢，必須借助外加的冷卻系統才能幫建築物降溫，所以我們將使用一種更為輕巧的材質，不僅能讓飯店的物理結構更為輕盈，也能加快施工過程，並且更為節能環保。」不僅在外觀結構上選擇最適合當地風土的形貌，在建材上也力求符合環境保護與順應天候，讓人對Southern Dunes Hotel 未來的開業更多了一份期待。