【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-HKDI Gallery

以人類之手為題

《手尋未來•藤原大設計展》

Dai Fujiwara Exhibition

早前為生活品牌「MUJI to GO」總監的藤原大（Dai FUJIWARA），憑藉不斷超越創意邊界及大膽破格的意念，聞名於紡織品、產品設計以至其他更廣闊的領域。他最為公眾熟悉的作品，包括為許多國際知名品牌創作出的一系列跨領域設計項目；同時，他亦為多所教育機構及多個社區帶來創意澎湃且充滿革新精神的項目。

《手尋未來‧ 藤原大設計展》是藤原大首度登陸香港的個人展覽，展覽由藤原大親自策展，首度把他在不同時期的創作歷程曝光，透過展覽觀眾可探索藤原大如何由手工製作，逐漸擴展至參與設計工程等大型項目。此次展覽以「手」的意念為出發點，展出藤原大歷年來以人類之手為題的創作之道，以及其後他鑽研與探索「未來之手」的科技。展覽將回顧其學生時代的早期作品，並首度公開他近期的最新創作，貫穿過去、現在與未來的創作歷程，是一趟捕捉藤原大從自然和科技，到設計、藝術、社區及社會的旅程。談及策展方向，藤原大表示：「展覽命名為《手尋未來》是我對未來的預示，即網路與物理的融合。我感覺到兩者將會融入我們的日常生活，並創造出新的生活方式。我希望能藉此展覽探索到下一兩個世紀將會出現什麼，又能保持著什麼。」

此次展覽以藤原大多個不同類型的作品為基礎，於展館三大展區合共展出34項展品，當中大部分輔以多媒體展示。第一展區涵蓋藤原大近期及早期於不同設計範疇的作品，24 項展品以平面及錄像方式呈現，並放置於特地為此次展覽製作的織物裝置中；第二展區將以藤原大獨特的設計思考和創作之道為重心，展出一系列設計裝置及項目；在最後的第三展區，觀眾可一覽藤原大的最新創作，這些設計思維超前的作品將網路空間的創造力呈現於現實世界。