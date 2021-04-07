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辦公場域大革命 獨立視訊工作間

聯合新聞網 / DECO TV

【DECO雜誌】

攝影者-@Framery

資料暨圖片提供-d|vision 21、Framery

辦公場域大革命

獨立視訊工作間

Connected Phone Booth

加拿大公司Framery 是辦公室場域及設備的設計先驅，這次與其長期配合的多媒體代理公司d|vision 21 一同合作，針對疫情狀態下的辦公室工作型態，在芬蘭的第三大城坦佩雷推出了全球第一台視訊會議專用的獨立式工作隔間。

研究顯示因為疫情的影響，約莫到2021 年底全球30％的勞動力將仍處於遠端工作的狀態，視訊會議的需求也隨之增加。然而現在的開放式辦公室大多缺少各種獨立會議室或是安靜的工作區域，可視訊會議的場所也因此大為受限。觀察到這種迫切的狀況，Framery 著手開發可因應各種辦公室工作型態的解決方案，一個可用於視訊會議的高效能獨立工作間就此誕生。被稱為「Framery One」的獨立艙房式工作間，結合小型會議室與個人電話亭的優點，不論是開會、打電話或是遠端視訊會議都可以在這個獨立空間中進行，不會打擾到周圍工作場域正在辦公的同事。

頂級的前瞻性艙房式隔間配備有4G 網路與多媒體數位系統、無線充電器、電源插座及USB 孔座，出色的聲學隔音效果則是來自Framery 傑出的設計DNA。

Framery One 藉由無與倫比的先端技術打造出一個虛擬生態系統，藉由高靈敏度的觸控螢幕以及智慧型使用者介面，使用者可以掌控預約及使用時間、並調整工作間內的溫度與照明系統。使用者可以藉由自訂的行程表進行快速預約，如果當下工作間無人使用，使用者進入之後就會自動顯示已使用。使用時若預約使用的時間快到了也會發出訊息提醒使用者盡快結束手邊工作，如果下個時段無人預約，則會自動延長可使用時間，讓使用者可以繼續使用不受干擾。除了基本的電子軟硬體設備，也可以按照客戶需求增加沙發、會議桌、衣帽架或是織品等⋯配飾，滿足不同的辦公室型態與設計美學。

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