揮灑巴洛克藝術 義大利頂級珠寶台灣展

DECO雜誌】

資料暨圖片提供-BVLGARI 寶格麗

揮灑巴洛克藝術

寶格麗BAROCKO 頂級珠寶展

Jewelry Design

義大利彩寶藝術大師BVLGARI 寶格麗於3月11日至3月14日採預約鑑賞制舉辦BAROCKO 頂級珠寶暨腕錶展，秀出同樣起源於羅馬的巴洛克藝術（Baroque）與寶格麗間的完美結合，色彩鮮豔、光影卓越、輪廓富麗、細節精緻，傳遞希望與樂觀的的正能量，將羅馬熱情奔放的歡愉精神帶來台灣。

風靡17 世紀的巴洛克藝術， 起源正是羅馬。貝尼尼（Lorenzo Bernini）、博洛米尼（Francesco Borromini）等巴洛克建築大師，以及帶起巴洛克繪畫、對後世影響深遠的畫家卡拉瓦喬（Caravaggio），承襲文藝復興時期的啟蒙，將他們熱情發揮盡情發揮於建築、雕塑與繪畫中，創造累世傳奇。梵諦岡聖彼得大教堂前廣場著名的迴廊、聖天使堡、勝利聖母教堂裡的《聖泰瑞莎的狂喜》雕塑、四河噴泉以至於有「噴泉之城」美名的羅馬城市規劃等等，全都是巴洛克藝術的傑作。長期浸淫在羅馬這座充滿巴洛克藝術的城市，富麗雄偉、重視光影變化等巴洛克藝術元素，早已深植在寶格麗的設計DNA 之中。

BVLGARI BAROCKO系列頂祖母綠、紅寶石與鑽石項鍊

相較於文藝復興時期追求理性，巴洛克藝術著重於激起感性，這點也與寶格麗珠寶設計起點是為配戴者帶來歡愉的精神相符。「光」在巴洛克建築與繪畫中，對於激起感性，扮演極其重要的角色。寶格麗亦是善用光影的高手，BAROCKO頂級珠寶系列，頂級鑽石項鍊利用各種切割方式，以純粹的鑽石打造出璀璨奪目的光彩效果，中央重達5.07 克拉梨形切割鑽石與其他花式切割鑽石相互呼應，在線條上又適時加入了一點曲線，彷若巴洛克時期服裝華美精緻的領片，呈現出寶格麗慣有的份量感，與巴洛克式的華麗張揚。

BVLGARI Barocko 系列頂級珠寶設計草圖