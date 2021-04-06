揮灑巴洛克藝術 義大利頂級珠寶台灣展

聯合新聞網 / DECO TV

DECO雜誌】

資料暨圖片提供-BVLGARI 寶格麗

揮灑巴洛克藝術

寶格麗BAROCKO 頂級珠寶展

Jewelry Design

義大利彩寶藝術大師BVLGARI 寶格麗於3月11日至3月14日採預約鑑賞制舉辦BAROCKO 頂級珠寶暨腕錶展，秀出同樣起源於羅馬的巴洛克藝術（Baroque）與寶格麗間的完美結合，色彩鮮豔、光影卓越、輪廓富麗、細節精緻，傳遞希望與樂觀的的正能量，將羅馬熱情奔放的歡愉精神帶來台灣。

風靡17 世紀的巴洛克藝術， 起源正是羅馬。貝尼尼（Lorenzo Bernini）、博洛米尼（Francesco Borromini）等巴洛克建築大師，以及帶起巴洛克繪畫、對後世影響深遠的畫家卡拉瓦喬（Caravaggio），承襲文藝復興時期的啟蒙，將他們熱情發揮盡情發揮於建築、雕塑與繪畫中，創造累世傳奇。梵諦岡聖彼得大教堂前廣場著名的迴廊、聖天使堡、勝利聖母教堂裡的《聖泰瑞莎的狂喜》雕塑、四河噴泉以至於有「噴泉之城」美名的羅馬城市規劃等等，全都是巴洛克藝術的傑作。長期浸淫在羅馬這座充滿巴洛克藝術的城市，富麗雄偉、重視光影變化等巴洛克藝術元素，早已深植在寶格麗的設計DNA 之中。

BVLGARI BAROCKO系列頂祖母綠、紅寶石與鑽石項鍊

相較於文藝復興時期追求理性，巴洛克藝術著重於激起感性，這點也與寶格麗珠寶設計起點是為配戴者帶來歡愉的精神相符。「光」在巴洛克建築與繪畫中，對於激起感性，扮演極其重要的角色。寶格麗亦是善用光影的高手，BAROCKO頂級珠寶系列，頂級鑽石項鍊利用各種切割方式，以純粹的鑽石打造出璀璨奪目的光彩效果，中央重達5.07 克拉梨形切割鑽石與其他花式切割鑽石相互呼應，在線條上又適時加入了一點曲線，彷若巴洛克時期服裝華美精緻的領片，呈現出寶格麗慣有的份量感，與巴洛克式的華麗張揚。

BVLGARI Barocko 系列頂級珠寶設計草圖

延伸閱讀

凡妮莎寇比、朱妮絲莫利特紅毯美型 紅寶石霸氣藏不住

「文森佐」爆紅全汝彬得寶格麗加持 Lisa搶秀宣示主權

翠綠古典迎春日 Qeelin珠寶Wulu系列新視覺全新釋出

喬治傑生月光葡萄 2021動感珠寶妝點女性精彩時刻

相關新聞

揮灑巴洛克藝術 義大利頂級珠寶台灣展

義大利彩寶藝術大師BVLGARI寶格麗於3/11~3/14採預約鑑賞制舉辦BAROCKO頂級珠寶暨腕錶展，秀出同樣起源於羅馬的巴洛克藝術與寶格麗間的完美結合。

融合傳統與創新 「東京銀座線」大改造

早在1927 年便通車，以亞洲及日本第一條地鐵之姿的銀座線，在即將邁入百年歷史的重要里程碑前，各車站已逐步完成變身改造，展現新風貌。

飯店迷搶先收藏！5個國境解封後務必親訪的風格飯店

雖然當前疫情仍屬於未明朗的狀態，大部份國家也尚未解除觀光限制，仍是有許多設計感十足的全新飯店陸續開幕，等待疫情平緩後旅客的到訪，重拾精緻旅遊的樂趣。

簡約線條與優雅沈穩的美式古典元素

自小受到母親從事建築相關行業的影響，讓王立崢從熟悉慢慢變成嚮往，早在學生時代便立志進入空間設計領域，不知不覺竟已積累了近20年的豐富資歷，也磨合出一套套針對不同空間、不同使用者客製化的邏輯見解。

卸去厚重妝容 賦予黑白高冷極簡風格

空間裡的返璞歸真，是種去蕪存菁、身心靈有感的蛻變過程，而對雲邑設計團隊來說，更像是習慣性的深度自我檢視。

藍色弧線滿足空間張力 靛逸謐彰逸品卓絕

以人文素養、符合使用機能、以景造景的方式，嘗試提供居住者寧靜及人文的空間體驗，體現另一層次的生活質地，並透過居住者心態思考，同時替屋主與家人建立時間中關於生活點滴回憶。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。