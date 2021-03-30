【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-東京觀光事務所台灣辦事處

融合傳統與創新

「東京銀座線」大改造

早在1927 年便通車，以亞洲及日本第一條地鐵之姿的銀座線，在即將邁入百年歷史的重要里程碑前，各車站已逐步完成變身改造，展現新風貌，包括銀座站、日本橋站、京橋站、青山一丁目站、外苑前站都已陸續完工，車站的改造以「傳統與創新的融合」為設計理念，同時引進最先進的功能與服務，未來將讓重新造訪東京的遊客眼睛一亮。

銀座站的設計概念為「憧憬的城市」，為了讓眾人感受到銀座「精緻、優雅、奢華」的特色，車站內打造了一個集明亮與精緻於一體的空間。不但有非常時尚的設計感，功能也酷炫無比，站內三條轉乘路線以顏色編碼來做區隔，以利乘客辨識，每條線並以發光的柱子作為裝飾，銀座線是鮮艷的黃色，丸之內線是櫻花紅，日比谷線則是銀白色 ，這貼心的設計讓乘客不再困惑，究竟是身處在哪條路線的驗票口了；日本橋建於江戶時代的1603 年，雖然大橋歷經數次改造升級，但它依然是這座城市的象徵。日本橋站作為日本橋所在的車站，以「橋之城」為設計概念傳達從江戶時代開始延續的日本橋的歷史，並創造一個可以感受到繁華與活力的空間。

京橋站以「時間的畫廊」為設計主軸，它表達了具有歷史建築，藝術品和古董的現代城市，以及歷史與現代並存的城市形象。由於這裡是東京煤氣燈的發源地，於是車站的柱子成為設計呈現重點。柔和的光線宛如媒氣燈，營造出一種溫暖而輕鬆的氛圍；外苑前站以「運動的森林」為主題，整個車站被許多著名的觀光景點包圍著，例如令人嘆為觀止的一排銀杏樹，以及明治神宮棒球場、新國家體育館、國立競技場等，讓聚集在金谷外苑的人們，感染著無比的視覺響宴；「優雅的城市景觀」設計理念統整了青山一丁目站，青山一丁目，曾經是德川家康的家臣青山家族的住所，目前就在青山家宅邸舊址的一部分，種植一排青山嶺園的櫻花樹，而青山一丁目站，襯著櫻花樹的元素，並結合以優雅城市景觀為主題的設計，讓駐足在這兒的遊客，可以感受著這空間的寧靜與美麗。

京橋站帶有煤氣燈圖案的柱子突顯檢票口的存在，增加檢票口的可見度。從柱子上透出的光線隨著時間而有所改變，造就各種表情。

外苑前站光澤明亮的吊頂，營造出運動的輕盈感。豎柱上的半鏡面縫隙映襯著過往的人群，為空間增色不少。

青山一丁目站地面是用瓷磚的組合來表現鵝卵石。柱子的設計採用了模仿櫻桃樹樹皮的光澤度。