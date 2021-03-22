飯店迷搶先收藏！5個國境解封後務必親訪的風格飯店

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-曼谷湄南河四季酒店、Zentis Osaka、Botanique巴西六善酒店、Splendido Mare、濟州君悅酒店

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5個國境解封後務必親訪的風格飯店

雖然當前疫情仍屬於未明朗的狀態，大部份國家也尚未解除觀光限制，仍是有許多設計感十足的全新飯店陸續開幕，等待疫情平緩後旅客的到訪，重拾精緻旅遊的樂趣。

#1 曼谷湄南河四季酒店 瑰麗優雅泰式風格

室內設計大師Jean-Michel Gathy設計的曼谷湄南河四季酒店坐落於泰國首都，湄南河兩岸和水域均乘載著曼谷生活的精髓，反映出這座迷人城市的多彩與動感。Jean-Michel Gathy從湄南河汲取靈感，將河的能量、水流和動感注入酒店的設計中，展現出酒店周邊的自然之美。Jean-Michel Gathy透過這次設計，展現出他對酒店內飾和景觀設計的權威詮釋， 以水景流暢地串聯起室內和室外空間，並在整個設計中融入瑰麗而優雅的泰式風格。

#2 Zentis Osaka 日式前衛精緻藝術

Zentis Osaka坐落於日本大阪堂島濱河畔區與高級商務娛樂區北新地交匯之地 ，四周綠蔭掩映，為注重設計、品味考究的旅客提供別具一格的都市綠洲。飯店共有 212 間客房，致敬大阪市奮發昂揚的精神，以巧妙手法呈現前衛風格，日本特色與自然氣息，兼具時尚工業風和休閒輕鬆氛圍。作為大阪市首個Design Hotels成員，飯店設計展現多種當地元素，包括產自滋賀縣的瓷藝 shigaraki-yaki床邊桌，以及本地藝術家創作的書法風格牆紙和當代藝術作品。

#3 Botanique巴西六善酒店 感受道地巴西式生活

六善在美洲大陸的首間飯店─Botanique巴西六善酒店坐落於位置優越的曼蒂凱拉山脈地區終年晴朗的溫帶氣候區，將山間的寧靜、當地風貌與現代奢華融合，打造出回歸自然的世外桃源。正如從農場直達餐桌的美食與當地釀造的美酒一樣，飯店的設計也突顯了巴西本土特色。從建築材料的選擇、室內設計以至特色服務，每項精心挑選的設計項目無不表達著對當地地形、傳統、藝術和當代文化的尊重。

#4 Splendido Mare 義大利小漁港風情

坐落於義大利波托菲諾的Belmond酒店Splendido Mare將於2021年4月重新開幕。飯店由巴黎設計公司Festen Architecture進行了全面翻新，重現波托菲諾經典雋永的魅力情懷。酒店內處處盡顯波托菲諾港的航海歷史元素，14間客房和套房全部仿效傳統義大利漁船和帆船裝飾風格，選用當地出產、手工刷塗的天然原木打造。床頭板由著名紡織設計師 Véronique de Soultrait手工編織而成，呈現不同繩索圖案。航海繩結不僅是酒店徽標圖案，還作為經典設計項目出現在定制玻璃器皿、陶器和客房鑰匙上。

#5 濟州君悅酒店 消費娛樂天堂

位於韓國濟州島的濟州君悅酒店共設1,600間客房和套房，規模為君悅酒店亞太區之最，亦是全球第二大的君悅酒店。位於旨在成爲亞洲領先的全新綜合度假發展項目─濟州天城，濟州君悅酒店將為賓客帶來一系列獨特的餐飲、休閒及娛樂體驗。飯店設施包括14間概念嶄新的餐廳及酒吧、展出多達200位韓國本地時裝設計師及其品牌的零售空間、濟州島上最寬闊的戶外甲板連無邊際泳池、兩個特級水療中心、8個住宅式會議空間及外國人專用賭場。