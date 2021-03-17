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簡約線條與優雅沈穩的美式古典元素

聯合新聞網 / DECO TV

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-京彩室內設計

感性設定，不以風格自限

京彩設計 王立崢

大概是自小受到母親從事建築相關行業的影響，讓王立崢從熟悉慢慢變成嚮往，早在學生時代便立志進入空間設計領域，如今回過頭看，不知不覺竟已積累了近20年的豐富資歷，也磨合出一套套針對不同空間、不同使用者客製化的邏輯見解。

近年來由於消費端資訊持續爆炸加上高度透明化，讓所有設計公司無論規模大小，都開始希望藉由品牌塑造，提升能見度和專業形象植入，這點從坊間琳瑯滿目的室內設計類雜誌、網路平台宣傳便可見一斑。「以上現象站在我個人角度來看，其實是喜憂參半，喜的是設計這件事，現階段已經可以明確被普羅大眾認同為一門專業，但憂的是設計端有可能因為太想要吸引聚焦，而模糊了目的性或太過用力，反倒忽略『空間必須為人服務』才有存在價值的初衷！所以我從來不以所謂的風格自限，若說風格也應該是角色風格而非空間本身，自始自終；我盡可能避免放進設計師的主觀，而是以專業從旁輔助，打造符合人性、貼合主要使用者、同住成員需求為主的全方位思考，才是我唯一在意的事！」王立崢如是說。

接案之後、規劃前期，王立崢及其團隊都會盡可能和委託客戶多碰面，好進行廣泛、深入的意見交流，透過天南地北的輕鬆溝通，一起描摹理想空間最接近真實的輪廓，也因為歷年作品多以住宅項目為主，住的人固定、人員停留時間也長，更需下足功夫才能掌握全體成員對於家的諸多期待，其中又以空間比例、動線、施工品質三者，最能體現王立崢獨有的職人堅持。

為了更妥貼體現空間設計本該因人而生的真義，王立崢設計師特地舉出職涯中兩個令他印象頗為深刻的真實案例：首先在名為「時隧」的作品裡，簡約線條與優雅沈穩的美式古典元素相融並蓄，生動表達屋主個性中的浪漫成分，而嵌合於天花板的吊架機能則具備指向性，堪稱完美回應屋主身為健身教練專屬需求的精彩示範。

另一個名為「靜謐」的案子強調聯集設計，儘管原始坪數條件有限，但結合彈性介質、精煉材質學、自由動線以及複合式坪效等手法交互運作，最終成功突破先天限制，圓滿了一家四口的築巢美夢！

當有機會暫時卸下忙碌的設計者、領導人、諮詢師等多重身份時，王立崢最喜歡透過旅行朝聖，近距離領略遍佈世界各地的壯麗建築、奇人軼事、奇幻大自然和各類跨界藝術，但若是真挪不出長時間休假，偶而忙裡偷閒看場電影也很棒，兩者都能有效舒緩平常總是繃很緊的神經，像是充滿父愛光輝的義大利經典好片「美麗人生」，還有兼具詼諧與殘酷；同時深富人生啟發性的「阿甘正傳」等，都是情節轉折動人，場景則忠實復刻時代美學精神的代表作，當然也能為設計師生涯最關鍵的靈感庫平添無限能量！

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