卸去厚重妝容 賦予黑白高冷極簡風格

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-雲邑設計

反思．存真

Remove Impurities

雲邑設計 李中霖

空間裡的返璞歸真，是種去蕪存菁、身心靈有感的蛻變過程，而對雲邑設計團隊來說，更像是習慣性的深度自我檢視。走過了不同階段的時尚鞭笞，空間開始想回復自己也喜歡的樣子，最大的特徵之一：拿掉侵略性，以往專注於皮層的施力度也明顯變輕，再來是卸去厚重妝容，讓藏匿許久的毛孔得以自由呼吸，同時，也從容接納歲月親賞的種種痕跡。

精工內蘊

本案為新成屋，進門後開揚的視野以及明確單元分區，說明第一時間的平面配置，相當精準而有效率。獨立玄關座落於公領域起點，地面鋪上霧拋灰階地磚，取其耐磨和好清理，也能和公共空間大面施作的人字拼木地板，以些微高低差界定裡外。

玄關區域地面鋪磚，並以些微高低差與公領域人字拼地板劃分裡外。

客廳大器平和，整個情境沈浸於精心調和過的質樸氤氳，且處處可見收斂、俐落、乾淨卻毫不含糊的工筆。像是主牆面於理性秩序中，穿插分段趣味的活潑拼接，不僅轉移了深色木料本質的厚重，刻意前移施作、直入天花板的手法，加上略寬於黑鐵低檯的佔比，都倍增構圖上的輕盈感，並順勢帶領視覺向上延伸。全區天花板的處理同樣乾淨，除了客廳與多功能房隔牆邊界處上緣，設置必要的空調線性迴風外，避免型而上的段落堆疊，順勢將燈光、多聲道揚聲器、消防系統等一併整合。此外，主動線旁一列猶如白牆般低調的高物櫃，亦是絕對精緻的觀賞重點，運用上下偏斜的漸進退線條，形塑外觀在不同視角側看時的立體驚艷！

歲月陳情

滿鋪於公領域的老木頭地板，堪稱賦予此空間故事性與時間感的關鍵催化劑！設計團隊特地飄洋過海，找來高齡百年以上的老木料，結合極其費工的人字拼工藝，這才織出腳下溫度滿滿的另類錦繡，深深淺淺的肌理，彷彿承載著歲月熟成過的斑駁， 著巨大情感包容力，將整個場域強制於一種安靜、安定的結界內，也讓置身其間的人們，自然而然進入一種格外放鬆的狀態。

滿鋪公領域的木地板，係取自海外高齡百年的老木頭，搭配精緻的人形拼工法打造而成。

整個屋子刻意拿掉色相繽紛的干擾，強制將空間置入一種靜謐且安定的狀態。

沿著木地板如箭頭般的向量往後延伸，以腰上玻璃隔間的多功能房、餐廳等單元，逐一進入更見精彩豐富的生活舞台。餐廳區以大理石圓桌為核心熱點，上方一盞如蛋糕模具般的設計款吊燈與之呼應，簡潔中不減情趣，左鄰的餐吧檯設計滿足機能延伸，也創造多樣化的餐敘選項。

(左圖) 木地板的向性、紋理，穿過多功能房隔間牆延伸進來，強調前後呼應的設計細節。

(右圖) 多功能房後靠是一整面大容量高櫃列，但外觀上卻是一色低調的白，僅僅細膩分割線條能看出端倪。

真理之口

位於羅馬希臘聖母堂門廊，相傳擁有類似測謊儀功能的真理之口，不只是經典電影「羅馬假期」中的重要場景，也是一個激發眾人想像力的媒介象徵。本案中設計團隊使用了相似邏輯，來處理從餐廳往後過道沿線所有房門造型。數扇形貌素潔的白色框門，概以做舊的黑白系古典花飾妝點，讓原本只是門的意象，多了一種門中門、或者開啟平行時空通道的想像，相較於司空見慣的線條堆疊或材質整合，透過圖像表述似乎更具暗示、隱喻之妙。

餐廳右側門扇以古典花飾增加氛圍效果，無形中也塑造風情亮點。

過道盡頭處的門扇兼做端景，大大激發了觀者的想像空間。

臥室的著墨有著文人一貫推崇的清簡況味，床頭大面沈穩木色散佈天然節理，沒有任何添加物的純粹格外親民，最適合靜靜聆聽，時光流過的踅踅之音。

臥室主張清雅沉靜，床頭大面沈穩木色散佈天然節理，感知上溫潤且療癒。

SPACE NOTES

建築形式// 新建大樓

空間坪數// 實際面積約42 坪

室內格局// 玄關、客廳、餐廚區、多功能

房、主臥室、次臥室

使用建材// 百年老木頭、鐵件、磚、天然木皮、人造石、厚皮木地板