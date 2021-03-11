藍色弧線滿足空間張力 靛逸謐彰逸品卓絕

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-ASD 雅適登設計工程有限公司

靛逸謐彰 逸品卓絕

Outstanding Design

雅適登設計 王敦仕、鄭光榮

學會觀察生活的態度，學會體現時間的變遷，學會短暫的休息。

ASD 雅適登設計王敦仕Don、鄭光榮Ray 設計師於設計上，以人文素養、符合使用機能、以景造景的方式，嘗試提供居住者寧靜及人文的空間體驗，體現另一層次的生活質地，在規劃時將動線整合、打開區域界限作為優先考量，並透過居住者心態思考，同時替屋主與家人建立時間中關於生活點滴回憶。

玄關連袂至客廳以藍色弧線為主的造型櫃體，引述時尚感受。

滿足 空間張力尺度

設計上，將室內15 坪、原始二房格局更改為一房，並透過單純材料與顏色，讓空間以「靜」的姿態，延展對應自然的生動，整個空間清晰地表達一種漸進式的空間感受，隨著步伐前進，讓空間逐漸開拓起來。

將屋主的個性及溫婉特質，低調隱藏在設計情節中，以天然石皮設計客廳主牆語彙，搭配天花詮釋單色系的手法以及邊框線條的運用，均有效且意外地將空間尺度延展開來。

規劃 融洽的互動性

如何在有限坪數空間中，規劃出一個既符合生活互動需求，又富含大量儲藏空間的實用居家，同時使喜好自然、強調個性、開闊空間的居住者在室內移動時，皆能充分享受視覺延伸的舒壓生活，可說是本案設計的重點與挑戰。玄關連袂至客廳以藍色弧線為主的造型櫃體，略去直角的銳利，與廊道、電視主牆等櫃體修圓的對應設計，共同隱喻圓融的生活旨趣。

將富收納機能的櫃體以懸挑造型設計，宛若裝置藝術般給予視覺聚焦印象。

於主要公領域設計上，打開廚房、書房介面，降低空間的侷促性，圍塑出餐廳、書房、廚房開放而各自機能獨立的區域關係，書桌與客廳間利用沙發界定彼此關係，保有融洽的互動性，強調視覺上彈性的延伸作用，室內外環境有了最大的連結，其中溫潤的特質結合自然的光影，流暢而開闊的動線規劃，讓居住的整體氛圍結合現代與自然環境，創造一種混合且獨特的空間經驗。

書桌與客廳間利用沙發界定彼此關係，保有融洽的互動性，強調視覺上彈性的延伸作用。

於主要公領域設計上，打開廚房、書房介面，降低空間的侷促性，圍塑出餐廳、書房、廚房開放而各自機能獨立的區域關係。

主臥空間設計上，以弧線造型牆面整合多邊形的原始結構，給予浪漫優雅的休憩印象。整體設計上，多運用線條式垂直水平的圖形概念設計動線開口，藉由不同材質轉化成型體解構成虛、實、平面、立體、有色、透明的區域界限表現，傳達意識型態的漸變。呼應自然極簡的空間精神，構成元素多以原木、石材為主，忠於媒材原始特色，也讓線條、顏色回歸素淨、純粹。

主臥空間設計上，以弧線造型牆面整合多邊形的原始結構，給予浪漫優雅的休憩印象。

SPACE NOTES

建築形式// 新成屋

空間坪數// 室內面積約15 坪

室內格局// 1 房1 廳1 衛

使用建材// 冰川石皮、茶氟酸鏡、系統櫃、英格蘭橡實木地板、鍍鈦金屬件、天然水染白栓實木皮、石英石