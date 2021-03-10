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探索空間無限可能 創意擘劃生活夢想家

聯合新聞網 / DECO TV

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-晴玥室內裝修有限公司

創意擘劃 生活夢想家

Life Dreamer

晴玥設計 黃俊勳

晴玥設計黃俊勳設計總監「以人文為本」的設計概念，為身處於城市當中的此案，以純粹而定靜的本質，整合生活情緒及未來的期許，形構出居宅豐富的生命力。在感官感知的過程中，光與材質之間的比例是重要的，強調開闊、通透，從每個開口採光、通風效能的鋪排著手，打造自然氣流與陽光的湧動；公領域則藉由雙面機能櫃體的設計規劃，同時整合收納及閱讀的機能。

客廳空間以白色為基調，透過光線的遞進層次，給予場域豐富的生活表情。

自在而寧靜的對話

空間本身為五年屋齡的新古屋設計規劃，屋主夫妻希望透過設計，與二位學齡前後的孩子，在生活上可以多點互動，同時串聯工作、生活、遊戲閱讀等機能。

設計上讓重心回歸到細味生活的層面。在訴說形而上的生活態度方面，黃俊勳設計總監運用單純的材質與色彩，替生活挹注質樸、內斂、俐落等特質，並將之做為設計語彙，大尺度地擘畫公共區域的開放個性，利用材質的屬性連貫，規劃出一種鬆緊得宜的生活距離。

玄關櫃以俐落線條設計豐富的收納機能。

探索空間生活的可能性

客廳空間以白色為基調，透過光線的遞進層次，給予場域豐富的生活表情。電視主牆與後方多功能區係藉由一張客製化的桌几，聯袂餐廳兼具工作室、書房、遊戲區等機能；二者以雙面櫃體設計作為介質，取代傳統隔間效果，適當地傳遞出豐潤的溫度。

客廳與多功能區以雙面櫃體的設計作為介質，取代傳統隔間效果，適當的傳遞出豐潤的溫度。

一旁藉由開放式起居室的設定，有效縮短廊道的距離，同時與多功能區利用清玻推拉門扉的界定，讓光線與視野可以更加通透，空間感倍增之外，家人之間的互動關係也顯得溫馨而親暱。

開放式起居室的設定，有效縮短廊道的距離。

起居空間利用清玻推拉門扉與多功能區界定，讓光線與視野可以更加通透。

小孩房之一的設計上，考量到學齡前後正需要多元探索，以架高木地板的臥榻設計，同時也滿足親友間同齡孩子來訪可以在此休憩遊戲使用。主臥空間於衣櫃設計隱藏電視機能，臥床後方更規劃衛浴及更衣室，滿足主人希冀放鬆的生活步調。回歸平面與動線來思考，空間的裝飾主題低調且充滿線性美感，結合燈光光氛及材質屬性，營造出一種看似自然，實則非常優雅的空間氛圍與尺度，將居住者自身的品味、生活態度與處事觀點，完全地延展至空間中。

(左圖) 主臥使用自然素材的紋理和訂製家具營造出靜逸輕鬆的氛圍。

(右圖) 小孩房以調光捲簾調節光線層次。

小孩房設計以架高木地板的臥榻設計，同時也滿足親友間同齡孩子來訪可以在此休憩遊戲使用。

SPACE NOTES

建築形式// 新成屋

空間坪數// 室內面積約34 坪

室內格局// 玄關、客廳、餐廳、廚房、主臥室、次臥室x3

使用建材// 鋼刷木皮、ICI 乳膠漆、天然大理石、超耐磨木地板、鐵件

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