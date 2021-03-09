逸雅清幽生活原景 型塑空間層次之美

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-里歐室內設計有限公司

逸雅清幽 生活原景

Original Scenery

里歐設計 偕志宇

材料，其實不是冰冷的，應該藉由互動，拉近生活距離，賦予情感的溫度。

里歐設計偕志宇設計總監留意並體現媒材在空間裡可能蘊釀的感受，運用巧妙的設計手法促成兩者之間融洽地進行對話，共生依存成為空間本質的外顯意涵。媒材的彼此搭配，跳脫傳統制式的混搭融合，藉由轉化居住者的感受力，而非一味的拼貼或包覆，或是應對迎合潮流趨勢的表現而已，更應該是契合生活所需、所想、所求，達到以人為本的設計精神。

媒材的彼此搭配，跳脫傳統制式的混搭融合，藉由轉化居住者的感受力，達到以人為本的設計精神。

多元媒材型塑空間層次之美

入口玄關以鐵件格柵的上下挑空方式設計，輕盈且具通透感受，聯袂石材的自然紋理，沉穩中不失悠閒，且更顯內斂而脫俗。玄關立面連續廳區的主牆設計，共構、拉闊主牆的大方氣勢，同時上下接續間接光源，圍塑豐富的層次美學。擅長修飾天花樑體並賦予相符主題設計的偕志宇設計總監，特別於客、餐廳的開放動動線中，利用弧線修飾樑體，輕巧地化解了視覺上可能造成的壓迫感受。

開放式吧台區成為廚房與廳區的中介，豐富多元的生活機能。餐廳空間以曲線造型的吊燈燈飾搭配實木天花造型，從材質的肌理延伸發展出層次骨幹的呈現，導入活潑的空間質感，在清楚標定與客廳之間的開放尺度的同時，挹注清雅悠閒的餐敘氛圍。餐廳後方規劃推拉門扉，界定與多功能區的互動關係，開闔之間，輕易地歸納大器、沉穩的優雅氣息。

(左圖) 入口玄關以鐵件格柵的上下挑空方式設計，輕盈且具通透感受，聯袂石材的自然紋理，沉穩中不失悠閒。

(右圖) 擅長修飾天花樑體並賦予相符主題設計的偕志宇設計總監，特別於客、餐廳的開放動動線中，利用弧線修飾樑體，輕巧地化解了視覺上可能造成的壓迫感受。

量身訂製生活機能與風格

偕志宇設計總監擅長藉由石材、實木、鐵件等媒材，在宅邸規劃中，圍塑歸納人文樂活的空間本質與範疇。在65坪的此案規劃上，透過客製化訂製鐵件的設計，成為廊道入口陳列收藏品的端景意象，凝聚視覺焦點的所在。強調將屋主的生活特質與所需要的生活機能，藉由複合式媒材的銜接、與環境的連貫對應，導入客製化的精神，重新詮釋「量身訂做」的基本定義。

強調將屋主的生活特質與所需要的生活機能，藉由複合式媒材的銜接、與環境的連貫對應，導入客製化的精神，重新詮釋「量身訂做」的基本定義。

透過客製化訂製鐵件的設計，成為廊道入口陳列收藏品的端景意象，凝聚視覺焦點的所在。

風格，理當從居住者的生活特質當中衍生而來。私密空間規劃上，藉由整體對於美學態度的堅持，著重場域與場域、室內與環境連結的概念，將繁複的語彙表現，轉化為單純彩度的延伸，成為承載情感的最佳容器，進而建構出一座無拘束感、擁有絕對美感的生活空間。設計過程中偕志宇設計總監重視人與人的互動，針對所需要的生活機能、方式，再透過「設計」整合出與空間本質、人文個性相符合的居住調性，不僅打造出一個充滿人文特色與精神的溫潤氛圍，也讓屋主在如此清潤雅致的居住環境當中，自然體會到設計的韻味與生活的態度。

私密空間規劃上，藉由整體對於美學態度的堅持，著重場域與場域、室內與環境連結的概念。

衛浴空間延續設計主軸，運用不同媒材交替運用，不僅呼應了整體空間，也更突顯出設計質感。

SPACE NOTES

建築形式// 新成屋

空間坪數// 室內面積約65 坪

室內格局// 玄關、客廳、餐廳、廚房、主臥室、次臥室x3

使用建材// 鋼刷木皮、ICI 乳膠漆、天然大理石、超耐磨木地板、鐵件