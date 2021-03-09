快訊

將赴歐洲設廠？台積電回應了

遭員工爆料「臭酸熟食加熱再賣」 家樂福回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

逸雅清幽生活原景 型塑空間層次之美

聯合新聞網 / DECO TV

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-里歐室內設計有限公司

逸雅清幽 生活原景

Original Scenery

里歐設計 偕志宇

材料，其實不是冰冷的，應該藉由互動，拉近生活距離，賦予情感的溫度。

里歐設計偕志宇設計總監留意並體現媒材在空間裡可能蘊釀的感受，運用巧妙的設計手法促成兩者之間融洽地進行對話，共生依存成為空間本質的外顯意涵。媒材的彼此搭配，跳脫傳統制式的混搭融合，藉由轉化居住者的感受力，而非一味的拼貼或包覆，或是應對迎合潮流趨勢的表現而已，更應該是契合生活所需、所想、所求，達到以人為本的設計精神。

媒材的彼此搭配，跳脫傳統制式的混搭融合，藉由轉化居住者的感受力，達到以人為本的設計精神。

多元媒材型塑空間層次之美

入口玄關以鐵件格柵的上下挑空方式設計，輕盈且具通透感受，聯袂石材的自然紋理，沉穩中不失悠閒，且更顯內斂而脫俗。玄關立面連續廳區的主牆設計，共構、拉闊主牆的大方氣勢，同時上下接續間接光源，圍塑豐富的層次美學。擅長修飾天花樑體並賦予相符主題設計的偕志宇設計總監，特別於客、餐廳的開放動動線中，利用弧線修飾樑體，輕巧地化解了視覺上可能造成的壓迫感受。

開放式吧台區成為廚房與廳區的中介，豐富多元的生活機能。餐廳空間以曲線造型的吊燈燈飾搭配實木天花造型，從材質的肌理延伸發展出層次骨幹的呈現，導入活潑的空間質感，在清楚標定與客廳之間的開放尺度的同時，挹注清雅悠閒的餐敘氛圍。餐廳後方規劃推拉門扉，界定與多功能區的互動關係，開闔之間，輕易地歸納大器、沉穩的優雅氣息。

(左圖) 入口玄關以鐵件格柵的上下挑空方式設計，輕盈且具通透感受，聯袂石材的自然紋理，沉穩中不失悠閒。

(右圖) 擅長修飾天花樑體並賦予相符主題設計的偕志宇設計總監，特別於客、餐廳的開放動動線中，利用弧線修飾樑體，輕巧地化解了視覺上可能造成的壓迫感受。

量身訂製生活機能與風格

偕志宇設計總監擅長藉由石材、實木、鐵件等媒材，在宅邸規劃中，圍塑歸納人文樂活的空間本質與範疇。在65坪的此案規劃上，透過客製化訂製鐵件的設計，成為廊道入口陳列收藏品的端景意象，凝聚視覺焦點的所在。強調將屋主的生活特質與所需要的生活機能，藉由複合式媒材的銜接、與環境的連貫對應，導入客製化的精神，重新詮釋「量身訂做」的基本定義。

強調將屋主的生活特質與所需要的生活機能，藉由複合式媒材的銜接、與環境的連貫對應，導入客製化的精神，重新詮釋「量身訂做」的基本定義。

透過客製化訂製鐵件的設計，成為廊道入口陳列收藏品的端景意象，凝聚視覺焦點的所在。

風格，理當從居住者的生活特質當中衍生而來。私密空間規劃上，藉由整體對於美學態度的堅持，著重場域與場域、室內與環境連結的概念，將繁複的語彙表現，轉化為單純彩度的延伸，成為承載情感的最佳容器，進而建構出一座無拘束感、擁有絕對美感的生活空間。設計過程中偕志宇設計總監重視人與人的互動，針對所需要的生活機能、方式，再透過「設計」整合出與空間本質、人文個性相符合的居住調性，不僅打造出一個充滿人文特色與精神的溫潤氛圍，也讓屋主在如此清潤雅致的居住環境當中，自然體會到設計的韻味與生活的態度。

私密空間規劃上，藉由整體對於美學態度的堅持，著重場域與場域、室內與環境連結的概念。

衛浴空間延續設計主軸，運用不同媒材交替運用，不僅呼應了整體空間，也更突顯出設計質感。

SPACE NOTES

建築形式// 新成屋

空間坪數// 室內面積約65 坪

室內格局// 玄關、客廳、餐廳、廚房、主臥室、次臥室x3

使用建材// 鋼刷木皮、ICI 乳膠漆、天然大理石、超耐磨木地板、鐵件

延伸閱讀

富家子弟被寵壞！慘遭霸凌鎖墓園被活埋？

拒絕無證移民打疫苗惹議 德州大學道歉

DICE LA資深設計總監確認 準備打造新款《戰地風雲》系列作品

【黑觀Netflix】末日激戰。但人命，哪裡是幾個數字？

相關新聞

逸雅清幽生活原景 型塑空間層次之美

里歐設計偕志宇設計總監留意並體現媒材在空間裡可能蘊釀的感受，運用巧妙的設計手法促成兩者之間融洽地進行對話，共生依存成為空間本質的外顯意涵。

打破傳統印象 雕塑專醫診所精品空間

本案為復健專科診所，針對科別屬性與醫患需求，陳冠樵設計師在整體設計上多有巧思亮點，結合新穎且富質感的素材運用，創造明亮時尚的空間氛圍，進而打破傳統診間刻板印象。

創新環保水上社區 智能永續運河漂浮屋

「Floating Home」是一個由46戶家庭所組成的新型浮動式村莊，旨在創建歐洲以永續再生為理念的水上漂浮社區；成為阿姆斯特丹變化最快的城市地區之一，且一步步向多功能生活社區型式邁進。

麗晶品牌設計重塑 人文訂製藝術插畫

煥然一新的麗晶品牌以低調而瑰麗的風範和細膩的當代設計美學重新定義奢華體驗，呈現出對比和反差的美感。全新的視覺形象勾勒出麗晶誕生之初黃金時代的流光溢彩。

前衛材質與傳統人文交錯 傳統穀倉蛻變的當代別墅

知名建築而廣受國人認識的荷蘭Mecanoo建築事務所，將荷蘭傳統的穀倉建築轉化成一座可供人們居住共享的當代別墅，讓荷蘭各地的傳統穀倉改造有了嶄新的示範樣本。

奢侈串聯兩棟別墅 摩登優雅英倫宅邸

國際設計事務所KNOF Design，日前完成了位於倫敦的設計項目，將海德公園附近的兩棟獨立聯排別墅的住宅空間串連在一起，打造出一個樓層面積為7,500平方英尺的家庭住宅。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。