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打破傳統印象 雕塑專醫診所精品空間

聯合新聞網 / DECO TV

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-呈碩設計

對話框 Dialog Box

呈碩設計 陳冠樵

人體醫學向來博大精深，但隨著科技演進分類越細，單一科別也逐漸擁有獨立而明確的主題，坊間各類型專科診所亦由此應運而生。本案即為復健專科診所，針對科別屬性與醫患需求，陳冠樵設計師在整體設計上多有巧思亮點，結合新穎且富質感的素材運用，創造明亮時尚的空間氛圍，進而打破傳統診間刻板印象。

從運動教室看出去，騎廊下的街景與櫃檯好似沒有隔閡。

基地位於臨路商辦大樓一、二樓，白底加框、內嵌專屬CI 圖騰與光字的門楣造型清爽悅目，隱約也透露了整個診間情境，即將體現優雅、精緻、輕奢華等風格關鍵字。

清透櫥窗 光盒精品印象

一樓入口處設置大面落地窗，外覆有厚度的白色石材邊框，一眼看上去就像個透著光的玻璃盒子，室內人員動態也成為吸引路人目光的聚焦風景。以中央梯間為界，前段主動線兩側分別設置櫃台區和運動教室，後段則安排獨立診間。櫃檯量體和教室基座邊緣刻意局部斜切，一方面去除犀利角，同時也透過有趣的幾何形體設計，勾勒更加開闊流暢的入口印象。一樓整體空間以低調灰階打底，搭配PVC 木紋地板的暖，讓置身其間的人們可以適度舒緩心情、放下武裝，上厚下縮的櫃檯主體以大理石薄磚施作，與背景牆司曼特特殊塗料的鏝刀肌理微妙呼應，兼具質感與個性。與櫃檯相對的運動教室延續大面清玻璃隔間，既能明確單元屬性，無形中也消除實體邊界，玻璃牆下緣面向走道規劃別緻候位區，同樣斜切的背靠與座面相映成趣，而檯面下方也成為教室內的儲物空間，一舉數得，再搭配局部鏡材運用，讓空間看起來寬敞明亮、富有層次，視線與光影也能獲得最大限度延展。

外觀設計清雅俐落，入口一列大面玻璃櫥窗，更讓內部空間像個剔透光盒。

運動教室玻璃隔間同時也是走道候位區背靠，結合幾何斜切的座檯量體極具設計感。

創新素材搭配 雕塑空間性格

二樓也備有多個復健科診所特有的機能單元，包括儀器區、物理治療室、兩間VIP 室和X 光室等，相較於一樓的簡潔現代，二樓明顯多了些唯美輕古典風韻，像是物理治療區壁掛電視的主牆面，沿用一樓用過的可樂石打底，背景點綴線板以及兩邊對稱門框，營造一種大面寬氣勢，而一整列齊平的門、窗高度線，也有助於帶動主視覺向窗外伸展。

二樓物理治療區外的主牆面，點綴白色古典線條營造精緻感。

(左圖) 診間一景。

(右圖) 善用活動軌道拉門輔助隔間，空間隨時可以二合一或一分為二。

全案選材搭配也極具特色，可樂石本身質地溫潤不張揚，內斂的高級感相當切題，具備不同質地與視效的LG 波音軟片，則廣泛用於多處牆面造型，像是候診區及物理治療區，主牆面選用帶有金屬毛絲面灰色系款式，搭配灰鏡相輔相成，並與灰白色系的可樂石生動對比，診間則是以皮革面軟片搭配可樂石，透過異材質跳色張力與嫻熟比例拿捏，呈現高雅且迷人的精品魅力。

(左圖) 電視牆左側開口為廁間，內部使用暖駝色皮革質感的波音軟片，空間調性非常舒適。

(右圖) 二樓開放規劃的儀器區一景。

SPACE NOTES

建築形式// 商辦大樓一、二樓

空間坪數// 室內面積約57 坪

室內格局// 看診區、運動區、儀器區、物理治療室、VIP 室、X 光室

使用建材// 司曼特塗料、可樂石、波音軟片、矽酸鈣板、灰鏡、茶鏡、烤漆、PVC 地板、捲簾

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