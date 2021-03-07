創新環保水上社區 智能永續運河漂浮屋

【DECO雜誌】

攝影者-i29 / Ewout Huibers

資料暨圖片提供-i29 architects

NETHERLANDS

智能永續運河浮屋

由i29 architects 精心打造的「Floating Home」，隸屬於Schoonschip 計劃的一部分。Schoonschip 是一個由46 戶家庭所組成的新型浮動式村莊，旨在創建歐洲以永續再生為理念的水上漂浮社區。根據一項名為Space&Matter 的都市更新計劃，超過100 位居民遷居至原本的廢棄運河段，依附著運河謀生並使其恢復生氣與活力。該區擁有悠久的工業歷史背景，如今在都市計劃的推動之下以然成為阿姆斯特丹變化最快的城市地區之一，且一步步向多功能生活社區型式邁進。

創新的環保水上社區計劃

這個水上浮動式社區主要是希望成為融入都會結構中的全新城市生態系統：充分利用周圍的能源和水以供使用和再利用，循環養分並減少廢物，並為自然生物創造多樣性空間。該社區場域採取自給自足的能源供給，建構可循環再生的建築系統以徹底實踐可持續性的環保理念。一個走在科技尖端的智慧型碼頭將46 個水上家庭將之連接在一起。在水面上，碼頭是人們聚會的社交場所；在水面以下，碼頭是一個可持續運作的能源連接器，將每個家庭的能源，廢物和水的管線都連接在一起。

在整個水上社區的智慧型電網以及每個水域的限定邊界內，每個房屋在建築和室內設計上都是獨一無二的。該計畫讓每一棟房屋的屋主可以自由選擇自己喜歡的室內設計師，i29 architects 的設計團隊即是受到其中一位屋主的青睞而進駐了這個擁有特殊意義的水上漂浮村莊。「屋主向我們提出了一個設計挑戰，他希望他的房屋能夠在限定的體積邊限內將室內空間最大化，但仍要保留典型但在外觀上會讓人眼睛一亮的房屋輪廓設計。」設計團隊說明道：「我們運用屋頂的斜角創造出平面圖中的對角線格局，從而優化了內部的可用空間，從外部看來整棟建築依然保有房屋的形式，卻又因為屋頂的輪廓線條增添了一絲活潑度與趣味性。」

空間樓層的錯位佈局設計

對於i29 architects 的設計團隊來說，建築結構與室內設計始終是交織在一起，並且在各個層次上相互連繫，以提供居住者清晰且統一的生活體驗。Floating Home 的外部設計是室內空間擴展研究的結果，反之亦然。所有區域皆與涵括了三層樓的開放式中庭連接，佈局通過水平面以上的涼廊露台的錯層連接擴展；內部、立面與外部景觀融為一體，當居住者在家中走動時，視線內的景色會隨之出現或消失，一樓可以直接欣賞到運河水位景觀，客廳僅有坐在休憩區時才可以看到周圍的風景，而在上層樓的廚房則可以將運河朝南朝北的景致收於眼前，房屋頂層的屋頂開口使涼廊和開放式露台成為西方港口的最佳觀景台。

透過簡單卻不失靈巧的設計手法，設計團隊在有限的經濟預算內完成了句有統一性的體系結構與室內設計，讓人留下了深刻的印象。而Floating Home 的最特別之處就在於其擁有極高的能源效率，加之其佔地面積不大，對周遭環境生態也展現高度的友好性與親和度。隨著整個水上社區智慧型電路的實施，更提升其環保再生的效能，也讓能源分享顯得更彌足珍貴。