麗晶品牌設計重塑 人文訂製藝術插畫

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-Regent hotel & Resorts

麗晶品牌 設計重塑

人文訂製藝術插畫

麗晶酒店及度假村(REGENT HOTELS & RESORTS) 品牌早在40 餘年前創立伊始,就改變了現代奢華的面貌。作為酒店設計的先驅,它大膽且具開創性,帶給世人無限遐想並樹立了奢華酒店的新標杆。為進一步拓展旗下奢華業務版圖,洲際酒店集團於2018 年3 月宣布收購麗晶酒店及度假村多數股權,將這一備受青睞的品牌納入旗下高端酒店系列。自那時起,洲際酒店集團將其在奢侈行業的專長與麗晶品牌的深厚積澱和經典傳承相結合,立足於對現代奢華消費群體的深入瞭解,重塑這一奢華酒店品牌。

煥然一新的麗晶品牌以低調而瑰麗的風範和細膩的當代設計美學重新定義奢華體驗,呈現出對比和反差的美感。全新的視覺形象勾勒出麗晶誕生之初黃金時代的流光溢彩。品牌形象靈感源自中國古代名窯的青瓷綠(Celadon),為麗晶重生披拂上傳奇色彩,與大膽的寶石色相配,糅合成深邃馥鬱的品牌基調。標誌性的建築及設計特色為每間麗晶酒店增添優雅非凡之感,配以彰顯各地人文元素的定製插畫,講述酒店獨一無二的傳奇故事。

每一家麗晶酒店都將以其所在地的傳奇意象或頗有淵源的吉祥物為靈感,創作出專屬的插畫,鮮活地詮釋出全新的麗晶設計哲學。如富國島麗晶酒店的專屬插畫《帝王水井傳奇》 (The Legend Of The King’s Well) 描繪了越南這座夢幻海島上的帝王傳奇。這幅訂製插畫由著名的羅馬尼亞畫家Saddo 創作,畫中繪有翻湧的泉水與海浪,手執寶劍的阮帝,寓意好運的稻花魚,並有黑珍珠和富國島胡椒樹點綴期中。插畫將被印刷在紙袋、迷你吧菜單和雨傘內襯等酒店獨家製品上,成為住客旅程中偶然一瞥的驚豔發現。