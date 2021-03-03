前衛材質與傳統人文交錯 傳統穀倉蛻變的當代別墅

【DECO雜誌】

攝影者-Ossip Architectuur Fotografie

資料暨圖片提供-Mecanoo

NETHERLANDS

從傳統穀倉蛻變的當代別墅

Villa Vught

過往被稱作是「低地國」的荷蘭，放眼望去幾乎全都是平坦的平原牧地，寬廣的大地上錯落著幾座傳統的農舍和風車，勾勒出最具代表性的荷蘭風光。曾經打造過高雄衛武營國家藝術文化中心、高雄車站和英國伯明罕圖書館…等知名建築而廣受國人認識的荷蘭Mecanoo 建築事務所，將荷蘭傳統的穀倉建築轉化成一座可供人們居住共享的當代別墅，讓荷蘭各地的傳統穀倉改造有了嶄新的示範樣本。

冷靜理性與自然感性的平衡

1984 年於荷蘭台夫特創立的建築事務所－ Mecanoo Ａ rchitecten，自成立以來一直都以獨樹一格的當代建築量體與前衛的設計思維，在全球許多設計競圖中屢創佳績，並實現他們對於建築與空間設計的想像。設計團隊特別強調建築與光之間的對話關係，同時也擅長透過非典型的建築形式、都市計畫和景觀設計，展現當代建築與地表之間所產生的嶄新可能性。

創辦人Francine Houben、Henk Döll 和Roelf Steenhuis 三人原為台夫特理工大學的學生，因對於建築和工程的志同道合而結盟成立當今被視為荷蘭五大建築事務所的Mecanoo，冀望透過建構、對比和複合三種設計的形式，為當代人建造出相符於時代的建築與空間樣貌。然而，綜觀Mecanoo 歷年的作品表現不難發現設計團隊對於當代科技工程技術的大膽嘗試，而建築量體的造型也經常以幾何疏離的抽象形體，闡述他們對於當代建築與空間的理念，因而又有建築評論者認為它們的作品呈現的數位科技時代中，冷酷、抽象和極簡的三大座標，精準地傳達出21 世紀建築的特質。

這座位於荷蘭鄉野間的農舍穀倉，從傳統的HOE 農舍與住宅集合的形式中抽離，轉以現代共享共生的生活型態呈現，藉由三座不同尺度、座向、機能的典型穀倉建築量體的表象中，對比地於室內空間中配置了充滿律動節奏性的生活律動感。同時，在不同高度的內部空間中，也可眺望周遭一望無際的田園鄉野風光，在傳統與現代、鄉村原野與聚落之間，大膽地形塑出荷蘭傳統農場的新風景。

前衛材質與傳統人文的交錯

別墅的建築外觀為了有效抵抗低地國飽受海洋鹽分的侵襲，特別以青銅陽極氧化鋁覆蓋層為材質，從兩側無縫延展至屋頂，反覆性的波浪紋和鄰近的傳統穀倉相似，因此特別選用色彩較為明亮的淺鋁青銅飾面窗框，展現設計的細節和團隊們對於材質與環境相對應的嚴謹思考。

主要較高的雙層建築中，一樓為主臥室、二樓則是兒童房和位於屋頂露台的觀星休閒區，在此可以輕鬆且不受干擾地於其他機能空間完整區隔，甚至在陰雨天時也可以一整天都待在這裡不出門，盡情地發懶待在床上享受愜意慵懶的雨天農莊休閒生活。另外兩棟建築則是以公共起居和烹飪料理空間為主。在作為交誼起居的建築中，規劃了可以在此舉辦派對活動的客廳和開放式的餐廚料理空間，二樓也規劃了完善的工作區和遊戲室，配合疫情時刻居家工作時，可以完全在此專心處理公務而不會受到任何的干擾。另一棟則是主要作為大型派對所使用的開放式烹飪工作室，最多可邀請20 位朋友一起前來同樂，而轉往另一側則是配製大型滑門的車庫和儲藏室，為寒冷的荷蘭冬天儲備各式糧食與備品。

儘管再三強調設計的現代感與材質的前衛創新，然而，Mecanoo 對於人文生活的心靈需求也同樣重視，在內部的裝飾特別運用大量的原木材質，透過這種自然木料所展現的天然質感與粗獷個性，讓可能流於過度硬性工業感的理性設計中，帶來一股愜意天然的流動性，在觸感與視覺上都獲得轉化的功效。同時，有別於現代建築中總是喜愛設計大面開窗，Mecanoo 則是認為在荷蘭鄉野間的生活建築中，適度的開窗不僅能夠確保隱私，同時也能夠為室內空間蓄熱並減少能源的消耗，因此每棟建築的窗戶都是經過緊密的運算設計，以畫框的形式配置，讓居住在室內的人們可以透過窗戶的框景，巧妙地欣賞戶外隨著四季變化的田園風景。