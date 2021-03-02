奢侈串聯兩棟別墅 摩登優雅英倫宅邸

【DECO雜誌】

攝影者-David Cleveland

資料暨圖片提供-KNOF Design

UNITED KINGDOM

摩登優雅英倫宅邸

Unified Kensington Townhouse

由設計師Susan Knof 創辦的國際設計事務所KNOF Design，日前完成了位於倫敦的設計項目，將海德公園附近的兩棟獨立聯排別墅的住宅空間串連在一起，打造出一個樓層面積為7,500平方英尺的家庭住宅。這座嶄新的極致奢華住宅僅保留了舊宅屋興建當時期的外觀特徵元素，內部格局則全部拆除並重新規劃，重塑成為一個深具摩登現代風格的奢華宅邸。

重新規劃佈局的室內空間

此案屋主為Susan Knof 曾經配合過的客戶，對KNOF Design 細膩精緻的設計情有獨鍾，於2009 年購得兩棟聯排別墅的其中一棟資產，但受囿於逐漸增加的家庭成員以及希望擁有寬敞且充裕的生活空間，一直未曾對這棟別墅進行改建，直到後來鄰棟別墅也要出售，屋主把握機會趁勢買下，在屋主的信任交付之下，KNOF Design也因此迎來了整合兩棟聯排別墅的設計挑戰。

設計團隊保留了原本的建築外觀以及兩棟建築個別的出入口，英倫風格的框線與輪廓在明亮整潔的牆面上更為搶眼，也突顯出了深宅大院的低調豪奢氣息；室內所有佈局隔間皆依照屋主的居住需求重新規劃，包含了兩個宏偉寬敞的階梯大廳、五間附專屬衛浴與更衣室的臥房、全方位服務的電梯、起居休憩區、餐廚區、酒窖、視聽室、兒童遊戲室、地下室以及增加的戶外區域⋯等，每一位家庭成員都擁有充足的個人空間以及公領域，而經過重新佈局的室內空間更是藉由大開窗以及新設的天窗引入大量的自然光線，徹底解決了原本排屋建築存有的光線不足問題，也使生活場域的整體氛圍看起來更為敞亮軒朗，新擴建的戶外露台在經過細心整理之後，生氣盎然的綠色植栽也帶動了更為生動活躍的氣息，戶外休憩區也讓屋主擁有了輕鬆享受日光浴的閒適空間。

主空間與次要空間的規劃挑戰

為了符合屋主日常需求以及未來的規劃，具備不同生活機能且略顯錯綜複雜的室內空間經過詳細的設計與規劃，可以作為單獨或是整合使用，設計團隊未雨綢繆地使用兩個獨立的M&E機電系統與結構，日後如果想要租售就可以將兩棟屋宅拆開，不會干擾到彼此的電路系統使用。而在此前提之下，兩個保留下來的前門入口，自然也必須整合各自連接到不同樓層的垂直樓梯，從而形成自然的空間分隔區域。從室內建築的角度看來，該如何讓兩個建築間的走廊與通道分隔又相連，是一個非常大的整體空間佈局挑戰，而這也激發了設計團隊的創造力，尤其是頂樓兩層空間更是其細心著墨之地。

創辦人Susan Knof 解釋道：「通過建立入口層次結構來實現該項目似乎是合乎邏輯的，所以我們設計了一個具有雙重高度的正式入口，以及一個可供日常使用的次要入口。」這兩個新的連結創建了一個具有連續性且流暢的動線，不論是室內空間內從左到右的側邊移動，或是從頂樓到地下室的垂直路線，都不會因此忽然中斷或受到阻礙。主入口及其所連接的一樓、二樓以及主臥室的內飾設計忠實傳遞了這棟宅邸所要呈現的風格：優雅輕巧又不失豪奢感的開放式空間；而另一個次要入口所連接的空間則較具溫馨的日常家庭生活風格，尤其是孩子比較常活動的空間，如臥室與遊戲室更希望突顯出強烈的個性，在色彩上也使用了較為鮮明搶眼的色調，讓場域之間有些許的分別，也讓每一個家庭成員對自己主要的活動區域更有歸屬感。