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掌握北歐風細節 生活美感信手拈來

聯合新聞網 / DECO TV

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-歐德集團

掌握細節 生活美感信手拈來

Details Make Different

居家設計，透過細節的講究，更能營造出獨一無二的整體感。歐德設計師黃文苓將家具與空間硬體加以結合，掌握線條、造型、色彩，將之充分運用於整體設計，呈現相互呼應的設計細節，從點線面逐一銜接創造出優雅清新的北歐風格，讓生活美感信手拈來。

細節考量 設計升級

室內色調以白色及原木色為主線，細節處採跳色，添加幾何圖形與燈具點綴，在靜謐舒適的氛圍中，低調傳遞出活潑度與律動感。入門鞋櫃處以挖空房屋造型裝設間接照明，地面鋪設彩色六角磚落塵區與室內區隔，靠牆部分原本顯眼、略現壓迫的梁柱，利用洞洞板加以隱藏美化，同時作為陳列與展示牆面，可隨意調整高度吊掛植物或擺設進行佈置，回家脫下的外套也可掛放於此。

公領域拆除客廳與書房的隔間牆，改用大面玻璃創造出空間通透感，木質圓弧曲線隔間框，呼應優渥實木哥本哈根圓角系列優渥大月彎茶几造型，鋪陳舒緩圓潤氛圍，輔以電視牆刻意挑選的仿石紋壁紙，更顯優雅大器；多功能書房除了基本的書桌與書櫃設置之外，靠窗處增設臥榻區，局部牆面以藍色妝點突顯沈穩基調，造型燈具色調則與客廳歐德基爾沙發、織品連成一氣，讓起居空間更具整體感；靠主臥的牆面則以現代感的切割線條玻璃拉門迤邐出柔和自然光，同時創造低調隱約的視覺阻隔。

調整空間 為整體加分

餐廚區牆面上精心繪製的幾何圖形圖案，與餐桌上方的造型燈具在線條上兩相呼應，前景與遠端的對照創造出令人會心一笑的驚喜感，無形中也讓視覺的和諧度更顯圓滿。在不影響動線的前提下，廚房出入口緊鄰餐桌，中間增加一座收納電器櫃體，讓廚房小家電以及常備用品能夠妥善收納歸位，簡潔俐落之餘也提升餐廚空間的機能效率，木質櫃體與空間中其他的溫潤木製元素相互串連，形塑清新簡約的北歐質感。

主臥室設計整面系統衣櫃，為了讓整體空間更顯開闊方正，衣櫃位置稍微向書房借位挪動，也讓主臥配置更為完整，衣櫃面板透過玻璃門框的運用，加強了視覺層次感。最為特別的設計在於主臥的床舖背板，原為一大面的對外窗，設計師專程邀請藝術家親臨現場手繪出主臥房窗景，藝術窗板可以自由移動、開 或閉合，搭配百葉窗簾，能自由調節光線創造出獨一無二的景緻，並優化臥房背板開窗的風水限制，創造出令人驚艷的獨特美感。

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