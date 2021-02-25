心靈的最佳庇護所 小資宅邸焦糖藍設計風

【DECO雜誌】

攝影者-Andrey Dubinin

資料暨圖片提供-Atelier Prototipi（atelierprototipi.com）

BELARUS

小資宅邸的焦糖藍設計風

Caramel Blue

對於現代人而言，特別是經歷了2020年的武漢肺炎之後，人們對於居家生活空間的要求有了截然不同的想法，在未來的世界裡，可能隨時面臨到必須在家獨處生活和工作的特別時刻，因此打造一間專屬於自己喜愛偏好的設計情境生活居家，將成為日常生活的必需。白俄羅斯的設計團隊Atelier Prototipi，將現代人最常見的公寓宅邸，藉由設計翻轉成一畔可以悠心自在的生活場域，為疫後的生活帶來新的輕盈樂章。

旅行歸來的心靈庇護所

由兩位型男建築師Aleksey Klimov 和Eugene Cherkas，於2016年共同創立的設計工作室Prototipi，藉由宏觀的建築角度，特別著重於整體空間的合理性和理性思維，然而，透過現代各式家具家飾品與整體氛圍的烘托中，為硬體的空間注入了閃亮的靈魂，大膽地透過淬練過的幾何抽離，運用環保生態的材質與現代的工藝技術，將過往人們對於「設計」一詞僵化的概念，昇華為與高級藝術品和現代理性空間的綜合體，創造出專屬於Prototipi 的設計美學語言。團隊的設計能量充沛，除了空間場域的規劃設計執行之外，同時也涉略了藝術創作和工業產品的設計，儘管目前工作室規模不大、成員也單純，然而，也藉由機動性極高的彈性設計和隨時提供的量身訂製規劃，迅速在歐洲的設計界嶄露頭角獲得極高的讚譽。

在這座名為「Caramel Blue 焦糖藍」的設計公寓中，團隊們將目前當下全球最多人口使用的公寓形式空間，巧妙地轉化成為一座散發優雅靜謐美學的生活場域，無論是整體的形式格局，或者是充滿內斂優雅色調的設計風格，甚至是精心配置的家具家飾品，藉由取捨之間的搭配變化，營造出節奏律動感十足的優雅慢板曲調。

設計團隊表示：「在多年的設計經驗中，我們發現一個真正理想的空間，除了基本的基礎設備完善之外，更重要的關鍵其實是將空間與屋主之間進行延伸對話，透過家具、家飾品、藝術品畫作、旅行的紀念品⋯等，也許都是我們覺得不起眼的小物件，卻往往能在空間中發揮極大的影響力。在這個名為《Caramel Blue 焦糖藍》的公寓中，我們將屋主對於旅行的寶貴記憶，透過設計轉譯成為一種單獨的色彩語言，同時，為了呼應白俄羅斯地區高緯度的氣候環境，藉由溫暖色調的鋪陳喚醒人們對於美好無盡春天的想像，讓場域雖然不大的小公寓宅邸，成為一處屋主得以獲得庇護與心靈休憩的重要空間。」

沉靜低調的深邃設計

從一進門優雅的玄關開始，馬上就可以從Prototipi 設計團隊選用的材質中，感受這間公寓宅邸的主要調性－優雅、純熟、現代，精緻的玄關穿鞋長凳、洗鍊的懸臂式玄關櫃、大型木皮收納櫃和牆面上的造型明鏡與燈光，透過不同物件的堆疊與相互對話，優雅地展現回家與迎賓的高雅氣質。

為了讓公共起居和私人寢臥舒眠的場域分割，同時也觀察到這間公寓宅邸日照的角度，因此設計團隊大筆一揮從中一分為二，讓待客與起居的公共場域和私人的寢臥空間彼此獨立互不干擾。向右來到開放式的客廳與餐廚空間時，從牆壁上一直延伸轉化並傾瀉到地板上的石材圖騰，在AccoMiniforms 的圓桌旁凝聚成一個全家人可以共享美食的重心，透過醒目的垂吊式燈具凝聚成為人們的目光聚焦點。而櫥櫃的部分則是刻意選用的50、60 年代的復古設計形式，帶點焦糖黃的色彩與牆壁上紋理大膽的大理石，彼此對話產生極大的反差效果，卻也讓空間在靜謐穩定的狀態中，微妙地強化設計的筆觸與現代生活的形式表情。

串聯起公共起居空間與私人寢臥場域的走廊，連接私人房間和公共區域的走廊中，設計團隊巧思配置了兩個衛浴空間，在淋浴的空間中特別選用了瓷灰色的薄石器材質，裸露的光線深深地滲透到材料中，自然散發彩色的火焰；而整體的浴室中則選用了令人放鬆的乳白色天然石材，優雅的白色玻璃枝形吊燈搭配訂製的手工衛浴家具，以其獨特的優雅的設計感形塑衛浴空間成為都會生活盡情放鬆的綠洲。

面朝東方的寢臥空間，設計團隊希望屋主可以每日醒來時，可以感受高緯度地區珍貴的日照，因此在兒童房和主臥中，除了大量的開窗之外也巧妙地運用百葉木窗，營造出光線的層次變化與立體感。精心配置了Missoni 明亮的幾何圖騰的舒適床寢，搭配懸掛在床頭櫃壁面上的Almerich 遮陽傘造型燈具，讓可以全然放鬆的寢臥空間，像是時髦設計旅店般的愜意優雅，烙印當代設計沉靜低調的深邃美感。