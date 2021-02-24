充滿綠意活力氣息 傍湖築居山林木屋

【DECO雜誌】

攝影者-Raphaël Thibodeau

資料暨圖片提供-Paul Bernier Architecte（www.paulbernier.com）

CANADA

傍湖築居山林木屋

Cottage on the Point

總部位於蒙特婁的加拿大建築公司Paul Bernier Architect，其設計核心理念為強調自然光線，並採用創新手法將當代風格融入空間之中，從「Cottage on the Point」的設計即可看出其雕琢細節的細膩程度以及將自然光景巧妙引入室內的精巧設計，讓這棟擁有40年歷史的湖邊木屋，在經過改建修整與佈局重塑之後，以嶄新的悠然樣貌佇立於湖畔一角，並將美麗的湖光山色盡攬於空間之中。

突顯新舊設計的交融痕跡

「Cottage on the Point」座落在蒙特婁東北方Lanaudière區一座湖泊周圍突出的岩石邊角上，屋主委託Paul Bernier Architect的設計團隊對這棟已有40年歷史的木造建築進行改裝擴建，希望使其成為一個擁有開闊視野、流暢動線以及明亮寬敞的居住空間，還可俯瞰周邊湖泊的美麗景緻。

原本的木屋建築錨定在一個岩塊地基上，讓整座建築得以不著痕跡地整合融入周遭的自然環境當中，也因為其靠近湖岸邊的地理位置，設計團隊為了讓木屋擁有更佳的俯瞰視野，最終的改建方案並非往左右側邊擴建，而是在頂部增添新的空間，並且將改建重點放在新舊設計的交融與和諧。

「對比性」與「連續性」是Cottage on the Point 改建過程中的兩大重要主題，也代表了原始木屋與現代摩登兩個風格的交匯。原本的木屋建築呈現出自然質樸的氛圍，特色是帶有寬大懸垂角度的斜式屋頂，新增建的空間看起來整齊俐落，但在木材的使用上也與原本的木屋相互呼應，此外不同於外在牆面的濃黑木板色調，室內空間的裝飾與素材採用天然的石材與實木，以自然的色調為主，並輔以白色的牆面，這樣的色彩選擇可以最大化的突顯出自然光線的光影變化，並且讓周圍自然環境隨著四季更迭而產生的濃淡色彩變化納入室內空間之中。

不同風格的特色元素對應留存

在原本的木屋建築設計中也存在著某種風格的混搭，結合了1950 年代至1970 年代特徵的現代元素，從傾斜式的窗戶就可以看出這樣的設計特徵；重新修整過的室內空間內不同時期的風格元素和諧共融，新增添的木造階梯看起來輕巧簡約，與之對應的則是起居室內已經修復完成的大型石質壁爐。即使要在原始結構中新增一層地板樓面，原本舊平房樣式的大教堂式天花板也要刻意保留，為了將之留存，脆弱的舊屋頂完全拆除之後，取而代之的是支撐新地板的道格拉斯冷杉結構，但從外觀看來，傾斜式的舊屋頂輪廓並沒有改變，其原始林間木屋的韻味依然存在。

自然光線襯托周邊自然景色

屋頂的增建讓周遭的自然環境景色可以更大效益的納入室內空間中，由於其置高的地理位置，可以一覽無遺地俯瞰湖色光景，二樓空間更多了一樓所看不到的天空景色，而這個絕佳的觀景點就規劃成為了主臥室，主人躺在床上，可以欣賞木屋外高大壯闊的松樹，掩映的綠意充滿大自然的活力氣息，襯以波光粼粼的湖泊堪稱是絕色美景，夜晚時分更可以看到繁星點點的壯麗星空。

屋頂上特別開設的天窗也可以照面下方樓面，透過樓上東側的垂直大開口，燦爛的晨光得以引入屋內空間，並透過半透明玻璃製成的走道地板向下滲透到一樓空間，讓一樓比較偏僻沒有向陽的角落也能得到自然光的擁抱與照拂，樓梯頂部的大窗戶也可以作為景觀窗，在上樓的時候欣賞窗外的天色與雲影變化；新建在屋子南側的遮蔽式門廊，也在屋頂結構中巧妙地插入兩個天窗，在透過景觀窗欣賞眼前晶燦閃亮的湖面時，從屋頂灑落的光線讓自然光更能充分地融入每一個居家角落中。