繽紛啟蒙歡遊樂園 學齡幼童的啟蒙空間

美國

繽紛啟蒙歡遊樂園

Mi Casita Preschool and Cultural Center SPACE

學齡幼童的啟蒙空間,需要添加更多不同的細節堆疊方能打造出一個讓孩童學習之餘又能快樂成長的環境,位於美國布魯克林區的「Mi Casita Preschool and Cultural Center」, 在Barker Associates Architecture Office 與4|Mativ Design Studio 兩個設計公司攜手合作之下,讓學校有了另外一種形式的空間演繹。

刻意挑高的統整型開放空間

Barker Associates Architecture Office(以下簡稱BAAO)是總部位於紐約的建築設計工作室,其設計理念向來致力於探討居住者與建築環境之間不斷發展演進的空間關係,4 | Mativ Design Studio 的辦公室同樣位於紐約布魯克林區,兼具功能性、簡單性、永恆性與恰如其分的設計是其團隊一直以來的訴求與堅持,兩個設計理念相合的工作團隊面對「Mi Casita Preschool and Cultural Center」這個項目委託,激盪出了不一樣的靈感火花,讓幼兒園這個教育機構除了學習之外,呈現出更為軟性且柔和的空間樣貌。

幼兒園的所在地位於布魯克林區一個新興的多功能開發區中,在該項目的空間佈局中,三個兼具不同功能的教室佔據了整棟建築物的一樓,並被統整為一個巧妙連結的大型學習場域,最大一區的開放式空間擁有約15 英尺的挑高天花板,不僅讓大人的視線毫無阻礙,也讓學齡前的孩童可以在一個彷彿放大版的無障礙空間內自由奔跑,另外較為低矮的空間,則是隔絕出如教師的迷你辦公區以及洗手間…等較為需要隱私的空間,此區最大的特色就是圍繞著一個L 型的水槽結構其餘的空間佈局,這個水槽不僅是洗手槽,更是一個肩負著教育功能的重要社交聚會場所。

扮演戲劇性角色的空間色彩

「Mi Casita Preschool and Cultural Center」的教育理念為「家外之家」(home away from home),並從所在地布魯克林區共存的不同文化當中學習,所以設計團隊在設計室內空間時,特別將家庭與該城市有關的圖形元素皆融入其中,讓孩子可以很自然地意識到自己所在的城市印象,從而轉換成學習知識。如夾層樓上的一個房子形玻璃櫃陳列了與課程相關的季節性展示;某個牆面上刻意雕琢出的房屋型內嵌切口是符合孩童體型的閱讀空間,可以讓孩子自己享有自己的角落小天地,洗手間與L型水槽周圍的磁磚馬賽克運用淡藍色的陰影圖形描繪出紐約的城市天地線,極具藝術性與現代感,但又不失令人莞爾的童趣。

色彩在整個空間中扮演了戲劇性的亮點效果,如天花板上的綠松石色與人一種站立在明亮的藍天之下的感覺,搶眼的亮橘色則用於刻意開鑿的牆壁缺口與通道,讓整體為白色的空間有了繽紛輕盈之感,但在視覺上又不會顯得過於凌亂。整個開放式的學習空間內主要是以家具分隔出不同的功能,提供了更為靈活的多元化選擇,如果碰到一些諸如藝術表演或音樂會的特別活動,可以很輕鬆的就整理出一個寬闊的表演空間或是舞台。