重塑經典電影敘事情境公寓式飯店

杜拜

重塑經典電影敘事情境

Studio One Hotel Dubai

由杜拜當地的知名設計公司Bishop Design 所設計的公寓式飯店Studio One Hotel Dubai,不同於其他星級飯店強調的精緻豪奢,Studio One Hotel Dubai以經典電影為主題,飯店內部由一系列形象鮮明的標誌與圖像建構出令人驚豔的視覺場景,融合復古與現代的摩登時尚感,為居住者營造一個印象深刻且彷彿身歷其境的住宿體驗。

以電影為主題的情境空間

位於杜拜的Studio City district,都會型的商業建築與結構林立於Studio One Hotel Dubai 的周邊區域,因為將其主要客群定為年輕活力且熱愛新奇事物的都會新貴,Studio One Hotel Dubai 以全新的設計理念與款待方式迎接來自世界各地的年輕消費族群。負責飯店整體室內空間設計的Bishop Design 總部設於杜拜,2004 年由設計師Paul Bishop 創辦,成立以來以其獨特的設計風格獲得眾多設計獎項的肯定,尤其在商業空間、零售店面以及飯店領域深獲肯定,2019 年更一舉奪得《Design Middle East Awards》的年度設計公司大獎,此次操刀Studio One Hotel Dubai 的室內空間,其設計團隊於視覺圖像、素材拼接與色彩運用的創作才華,令人印象深刻。

設計來感擷取連鎖精品青旅品牌「Generator Hostels」所引發的當前趨勢熱潮,明亮鮮豔的色彩、搶眼鮮明的標誌與圖案,充滿復古感的擺設物件、映照經典電影的情境鋪陳以及細長的鋼結構上纏繞懸掛的熱帶植物植栽,是Bishop Design 的設計團隊按照業主的委託所特別解析且規劃出的重點設計元素。飯店總共有141 間客房,分為五種類型,藉由這些重點元素建構出一個充滿時尚感,且以電影為主題的情境空間。

影音圖騰創造出絕佳視覺效果

基於想要帶給入住者沉浸於電影場景中恍如身臨其境的深刻體驗,設計團隊使用聲音、燈光、數位螢幕以及社群娛樂語言創造出一個獨特的情境氛圍,如在客房的門口上方刻有「Exit」字樣,走廊通道尾端的牆面可以看到「The End」的文字訊息,「On Air」的燈光信號設置在141 個客房的房門外,如果房內有人這個燈光標識就會被點亮。而除了霓虹燈標誌、電影印象圖騰以及鮮豔的色塊搭配之外,飯店還提供了最新的智慧型科技服務,每一個樓層皆設置有自動提款機以及洗衣房,電梯附近設置的小型嵌入型壁面空間讓每個樓層都可以成為一個臨時的共享辦公室,或從事更為靈活多元的社群活動;接待大廳內寬敞的開放式木製廚房讓入住者可以自由取用咖啡或熱飲。

24小時提供的餐廳與自助餐廳吧,設計團隊構思的是創造出一個共享區域與私人空間彼此連續的環境場域,並藉由各種裝飾圖案以及訂製家具讓人可以在類電影的場景中享受放鬆時刻,如酒吧內就特別選用了Bishop Design 為義大利精品家具品牌Bross 設計的Ava 餐椅系列,黑色框架搭配綠松石的典雅色彩,菱形圖案低調呼應空間中大量使用的幾何圖形,復古又不失摩登的設計完美融入整體場景之中,盡顯設計團隊於細節營造的用心之處。