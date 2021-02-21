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韓式生活新風尚 引領潮流時尚的精品潮流中心

聯合新聞網 / DECO TV

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-凱悅酒店集團

韓式生活新風尚

甫開幕不久的濟州君悅酒店作為濟州天城綜合度假區的部分之一，標誌性的雙子建築形式屹立於島中，桀驁與虔誠，專注與理想之間在向世界宣告著領銜韓式生活新風尚的勇氣與信心，將在此一隅仙境中為每一位到訪的悅享家們竭力呈現全新餐飲、休閒、娛樂體驗。其中包含了14 間多元化風格的高品質餐廳和酒吧、2 間專業級水療中心、8 間私人宅邸風格的多功能會議空間、全濟州最大的戶外露臺及泳池區，集合超過200 位元韓國頂尖設計優才共同打造的14 間引領潮流時尚的精品潮流中心。

濟州君悅酒店擁有島內最為迷人的景色之一，通過全景落地窗可俯瞰韓國最高山峰─漢拏山的雄偉壯麗，亦可欣賞波瀾壯闊的海景與百變魅力的天際線城景。大自然力量和美學的設計理念延伸到所有舒適客房和雅致套房中，在雲端創造了一個夢幻之境，營造溫馨別致的氛圍，在內心深處與自己相遇，回歸本真。1,600 間極具現代設計感、設施設備的雅致舒適客房及套房，擁有面積從65 平米起至260 平米的多種生活空間選擇。客房設計靈感來源於現代美學，並融入現代韓國藝術元素。優越的住宿條件、精美的裝飾和無與倫比的管家服務，在這裡的每一次體驗都是一場精彩紛呈之旅。

4,290 平米的戶外露臺及泳池區問鼎全島之冠，目之所及將濟州城景一覽無餘，亦可欣賞長天一色的絕妙海景，更可領略聯合國教科文組織認定的世界自然遺產之一漢拏山的壯闊遼美。燦日碧洋下，這裡是屬於夏季青春洋溢，肆意玩樂的夢想之境，也是開啟相擁日初，漫步星辰間的絕佳戶外餐飲之選。不論是在無邊泳池旁的池畔酒吧和按摩浴缸，還是在私密性極高的涼臺小屋。專業兒童泳池給了孩子們最快樂的夏日記憶，不遠處的池畔酒吧就是成人們的最好微醺之選。春夏午後來一場暢快淋漓的戶外燒烤體驗，亦或在池畔小食裡淺嘗歐陸風情。

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