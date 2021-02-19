揉合東方傳統 中式精緻優雅豪華飯店

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-香港文華東方酒店（www.mandarinoriental.com）

中式精緻優雅氣息

香港。文華東方酒店文華廳

Elegant Atmosphere

揉合東方傳統設計特色，香港文華東方酒店為廿一世紀豪華飯店的典範。位處中環心臟地帶，盡享地利優勢，飯店憑藉其屢獲殊榮的服務與舒適優雅的環境享譽國際，多年來在這個經典的地標為不少旅客及本地賓客提供傳奇服務逾57 年。飯店提供寬敞及眺望維港與中環景緻的客房及套房、九家餐廳及酒吧包括兩家起其林星級餐廳、奢華行政酒廊、富上海設計風格的水療中心、室內游泳池及廿四小時的健身中心，令香港文華東方酒店備受旅客及香港居民一致推崇。

飯店內的米其林餐廳文華廳，於2021 年2 月1 日重新開幕，為高級粵菜的發展揭開新一頁。全新的裝潢散發著低調的奢華氣息，映襯著一覽無餘的維多利亞港標誌性天際線景致。文華廳煥然一新的室內設計由Silverfox Studios操刀，與香港璀璨的城市天際線和標誌性的維多利亞港互相輝映，突顯酒店25 樓飽覽的這片絕美景色。餐廳以背光方形網格的天花覆蓋整個主要用餐區，襯托出迷人閃爍的城市景觀，而牆身則鋪上配以黃銅色線條作點綴的深藍色漆板。餐廳內的中式刺繡面板，配搭帶框的畫作及藝術品，還有雅致的裝飾，為整個用餐體驗增添優雅氣息。另外，以藍色和金色為主調的手工編織地毯上複雜精細的紋理，猶如將維多利亞港波光粼粼的海面呈現眼前。

文華廳共可容納92 位客人，當中包括可招待32 位客人的貴賓廳。貴賓廳亦可分為兩間獨立房間，適合小型聚餐。在中菜行政總廚黃永強師傅的帶領下，翻新後的文華廳將貫徹其宗旨，向不朽粵菜經典致敬。憑藉黃師傅對粵菜的深入了解及追求傳統粵菜的熱忱，文華廳的全新菜單網羅多款精緻經典美饌之餘，亦讓一眾饕客有機會品嚐到一些經常被忽視或遺忘的佳餚。