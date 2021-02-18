實用與美學兼具 奢華水療幸福綠洲

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-Studio Apostoli

義大利

奢華水療 幸福綠洲

第里雅斯特（Trieste）是義大利東北部靠近斯洛維尼亞邊境的一個港口城市，位於亞得里亞海第里雅斯特灣的最深處，而甫獲得《2020 World Luxury Spa Awards》獎項中最佳《Luxury Destination Spa》肯定的Portopiccolo SPA，即位於此海灣中，就像一個被包圍的幸福綠洲，以其精緻奢華的水療設施療癒所有到訪的旅客。

實用與美學兼具的精緻型水療設施

Portopiccolo SPA 佔地約3,600 平方米，在遵循永續環保的經營理念之下，建築體及其周邊設施的外觀輪廓力求與周圍自然環境完美融合，不過於張揚與干擾地景景觀。綠意環繞的全景露台、可欣賞壯麗景色的大面積落地景觀窗搭配淺色石材的各式水療池成為整個度假村最主要的重點設施，並因此優質的服務水準、環保永續的經營理念以及優雅簡約的環境而成為全球備受矚目的養生場所建築。

負責水療中心建築與室內設計的是義大利設計工作室Studio Apostoli，設計團隊將整棟樓層分為三個面向，一樓主要為可以群體活動的公共區域，採用扇形結構與有規律性的柱廊，接待區、兒童區、會議室、化妝間以及更衣室皆設置於此；再往上的二樓跟三樓則規劃為較需要注重隱私的水療設施，二樓佔據視覺焦點的設施是一個進出型游泳池，泳池的整體輪廓從入口一直延伸到大片無障礙窗景，刻意加強了與周遭景觀的連續性。游泳池配備有各種水上遊戲，泳池周圍則依序設置了淋浴區、裸石健康步道、土耳其浴、桑拿浴、鹽穴…等水療設施。

除此之外，同樓層還有健身房、小型酒吧以及一個帶日光浴床的露台，此區可以欣賞遼闊壯麗的海景。最上層除了提供多種美容護理的美容美體室之外，亦為較喜愛私人隱蔽空間的遊客規劃了較為小型的水療設施與個室，讓單身者、夫妻、親子小家庭或是團體好友都能在適合自己的設施與空間當中得到適度的放鬆與共享的樂趣。

在Studio Apostoli 的設計當中，除了實用性與功能性的考量之外，揉合情感、儀式感與幸福感的美學細節亦為其設計重點，並在不過度干擾周遭環境與永續環保理念的加成之下，方使Portopiccolo SPA 能得到最佳奢華水療SPA 的獎項肯定。