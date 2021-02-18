快訊

逃跑，就真的自由了嗎？《逃亡的女人》的性別隱喻

最冷時刻到！ 強冷氣團襲加輻射冷卻 冰封剩7度

聽新聞
test
0:00 / 0:00

實用與美學兼具 奢華水療幸福綠洲

聯合新聞網 / DECO TV

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-Studio Apostoli

義大利

奢華水療 幸福綠洲

第里雅斯特（Trieste）是義大利東北部靠近斯洛維尼亞邊境的一個港口城市，位於亞得里亞海第里雅斯特灣的最深處，而甫獲得《2020 World Luxury Spa Awards》獎項中最佳《Luxury Destination Spa》肯定的Portopiccolo SPA，即位於此海灣中，就像一個被包圍的幸福綠洲，以其精緻奢華的水療設施療癒所有到訪的旅客。

實用與美學兼具的精緻型水療設施

Portopiccolo SPA 佔地約3,600 平方米，在遵循永續環保的經營理念之下，建築體及其周邊設施的外觀輪廓力求與周圍自然環境完美融合，不過於張揚與干擾地景景觀。綠意環繞的全景露台、可欣賞壯麗景色的大面積落地景觀窗搭配淺色石材的各式水療池成為整個度假村最主要的重點設施，並因此優質的服務水準、環保永續的經營理念以及優雅簡約的環境而成為全球備受矚目的養生場所建築。

負責水療中心建築與室內設計的是義大利設計工作室Studio Apostoli，設計團隊將整棟樓層分為三個面向，一樓主要為可以群體活動的公共區域，採用扇形結構與有規律性的柱廊，接待區、兒童區、會議室、化妝間以及更衣室皆設置於此；再往上的二樓跟三樓則規劃為較需要注重隱私的水療設施，二樓佔據視覺焦點的設施是一個進出型游泳池，泳池的整體輪廓從入口一直延伸到大片無障礙窗景，刻意加強了與周遭景觀的連續性。游泳池配備有各種水上遊戲，泳池周圍則依序設置了淋浴區、裸石健康步道、土耳其浴、桑拿浴、鹽穴…等水療設施。

除此之外，同樓層還有健身房、小型酒吧以及一個帶日光浴床的露台，此區可以欣賞遼闊壯麗的海景。最上層除了提供多種美容護理的美容美體室之外，亦為較喜愛私人隱蔽空間的遊客規劃了較為小型的水療設施與個室，讓單身者、夫妻、親子小家庭或是團體好友都能在適合自己的設施與空間當中得到適度的放鬆與共享的樂趣。

在Studio Apostoli 的設計當中，除了實用性與功能性的考量之外，揉合情感、儀式感與幸福感的美學細節亦為其設計重點，並在不過度干擾周遭環境與永續環保理念的加成之下，方使Portopiccolo SPA 能得到最佳奢華水療SPA 的獎項肯定。

延伸閱讀

台灣傑出人士 獲義總統頒贈義大利之星勳章

義大利籌組新政府 可能從親中轉親美路線

中國紅旗登陸義大利！將在超跑故鄉打造紅旗S9油電超跑

昔被誤認運動選手 鼓鼓爆加盟「全明星2」戰正妹

相關新聞

實用與美學兼具 奢華水療幸福綠洲

獲得《Luxury Destination Spa》肯定的Portopiccolo SPA，就像一個被包圍的幸福綠洲，以其精緻奢華的水療設施療癒所有到訪的旅客。

建築大師經典創作 拼接現代藝術博物館

位於瑞士蘇黎世的Pavilion Le Corbusier是當代建築大師柯比意離世前最後一座實際完成的建築作品，始建於1964年，在為期一年多的整修，這座現代藝術博物館終於得以重現在世人眼前。

編織圓弧建築景緻 如花綻放竹韻穹頂

菊芳國家公園位於寧平省，在越南的紅河三角洲地帶，是越南第一個國家公園，也是最大的自然環境保護區。Vedana Resort度假村即設立於菊芳國家公園的邊陲地帶，坐擁蓊鬱蒼翠的森林與山巒美景。

如夢似幻 匠心工藝奢華精品期間限定店

Dior於台北集結時尚與精品的寶麗廣場呈獻Lady Dior期間限定店，期間限定店的藝術空間亦展示Lady Dior As Seen By藝術展，是一系列由世界知名藝術創作者打造的雕塑與攝影作品。

投射文明真實處境 《殘山剩水》當代藝術展

忠泰美術館作為一座引領大眾探索城市、思考如何邁向未來的美術館，在2021 年全球進入疫情時代中，推出最新當代藝術展《殘山剩水—我們的城市失敗了嗎？》

沉浸閱讀 到澡堂去泡在書海裡吧！

位於松菸老舊建築內的澡堂，在塵封了半世紀之後，由設計研究院邀請屢獲國內外大獎柏成設計、太研設計操刀，將原本的「不只是圖書館」遷移至此，形塑出舊澡堂中閱讀的對比趣味。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。