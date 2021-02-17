建築大師經典創作 拼接現代藝術博物館

【DECO雜誌】

攝影者-ZHdK、Georg Aerni

資料暨圖片提供-Pavilion Le Corbusier

現代主義建築 大師經典創作

Pavilion Le Corbusier

當代傑出建築大師柯比意（Le Corbusier）是現代主義建築的提倡者，更被譽為20 世紀建築之父，如今許多有關現代主義的觀念都由他開創與確立，連建築大師安藤忠雄也是受到柯比意的影響而踏入建築之路。位於瑞士蘇黎世的Pavilion Le Corbusier 是這位當代建築大師離世前最後一座實際完成的建築作品，始建於1964 年，並於1967 年竣工，展館的委託業主為Heidi Weber，她身兼室內設計師、畫廊主持人的多重身分，同時也是柯比意各類藝術作品的熱情支持者，這也是為何該建築一開始被稱為Heidi Weber Museum 的原因，擁有大量柯比意創作作品收藏的Heidi Weber 曾經親筆寫下：「我只有一個願望，就是讓柯比意的繪畫與雕塑作品得到應該有的讚揚，他的藝術創作應該廣為世人所知，但不應該落入投機者的手中。」

經過蘇黎士理事會長達50 年的土地租用期，接著再經過建築師Silvio Schmed 與Arthur Rüegg 為期一年多的整修，這座現代藝術博物館終於得以重現在世人眼前。不同於柯比意對混凝土建築的單純偏愛，這棟四層樓高的展館以玻璃和鋼結構為建築主體，外部立面由塗有白色和三原色的大型陶瓷板塊組成，頂部是一個屋頂露台，該露台藉由混凝土坡道通向另一個混凝土建築體，並由一個獨特的懸浮屋頂覆蓋。屋頂總重40 噸，由兩塊焊接金屬板製成建構組成，這些金屬板是在別處預製，再運送到現場吊裝到位。屋頂首先被安置以遮掩其餘的施工過程，包括澆築混凝土地基以及模組化設計的鋼框架，然後使用20,000 個鋼螺栓將牆壁，地板，窗戶和門固定到位，1.13 米乘2.26 米的彩色面板則是根據柯比意的模組化比例依序在地板到天花板的玻璃窗周圍排列。

由於原本的建築因為年代久遠已不符合現有的建築法規，建築師Silvio Schmed 與Arthur Rüegg 共同整修使其達到當前的建築法規標準，同時還製作了柯比意的原始家具設計及不同尺寸雕塑的複刻品，讓展館內的展示品更為豐富，讓參觀者更能實際感受大師當年的創作風采。