編織圓弧建築景緻 如花綻放竹韻穹頂

【DECO雜誌】

攝影者-Hiroyuki Oki

資料暨圖片提供-Vo Trong Nghia Architects

如花綻放竹韻穹頂

Bamboo Dome

菊芳國家公園（Cuc Phuong National Park）位於寧平省，在越南的紅河三角洲地帶，是越南第一個國家公園，也是最大的自然環境保護區。Vedana Resort度假村即設立於菊芳國家公園的邊陲地帶，坐擁蓊鬱蒼翠的森林與山巒美景，而Vedana Restaurant位於度假村的中心位置，同樣由越南當地知名的國際建築事務所Vo Trong Nghia Architects負責設計。總括來說，Vedana Resort擁有135棟villa別墅，五個公寓型住房及8個湖上的高架平房，最多可容納1350個住客。Vedana Restaurant作為度假村內的重點設施，在Vo Trong Nghia Architects的精心打造之下，除了提供24小時全天候用餐之外，亦可以作為舉辦如婚禮⋯等重要活動的場所。

創建Vo Trong Nghia Architects的建築大師武重義最著名且最擅長的就是以竹子為建材，編織出令人讚嘆不已的建築格局與樣貌，Vedana Restaurant 同樣也以竹子演繹出了同樣令人目眩神迷的精緻穹頂結構。從外觀看來，餐廳的主建築是以三個同心的茅草環形成階梯狀輪廓，讓人聯想到傳統的越南屋頂。這座圓形屋頂面積達1050平方米，由兩個堆疊的環形屋頂和頂部的圓形穹頂組裝而成，頂部分別由燈條分開。最大半徑約為18公尺，而結構高度約為16公尺，是Vo Trong Nghia Architects迄今為止最高的竹製結構。階梯式屋頂受傳統越南建築的靈感啟發，由36個模塊化框架組成，看起來像多層結構，其實為單個結構。由於餐廳的開放性，為遊客創造了豐富的空間體驗，在這個如花朵般綻放的竹製穹頂圍攏之下可以同時擁有室內和室外空間，不須移步就可以同時欣賞精細的竹製結構以及戶外山巒與湖泊共同構成的景緻。

Vedana Restaurant在度假村內擁有絕佳的地理位置，緊鄰充當天然空調的人工湖。夏季時菊芳國家公園和整個越南北部炎熱潮濕的天氣，人工湖提供了絕佳的調節作用。除此之外，這個人工湖泊還是一個巨大的水庫，用於儲存山區的雨水和地下水，並被使用於灌溉16.4 公頃土地上的所有植物，其中包括約15000 棵開花樹木，這是該度假村長期計劃的一部分。考慮到這一點，餐廳位於度假村的開花森林中間，而度假村內的別墅與住房也同樣被花木所圍繞，山巒、湖泊以及盛開的花樹形成了最吸引遊客的美麗風景。