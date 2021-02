如夢似幻 匠心工藝奢華精品期間限定店

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-Christian Dior Couture Taiwan LTD.

如夢似幻 匠心工藝

Lady Dior As Seen By 藝術展

Creative Design

向品牌雋永而摩登的代表Lady Dior 獻上致意- Dior 於台北集結時尚與精品的 Bellavita 寶麗廣場呈獻Lady Dior 期間限定店。期間限定店的外觀設計以創意總監Maria Grazia Chiuri 打造的Lady D-Lite 包款為藍本,展現工藝翹楚的立體刺繡籐格紋與辨識度極高的書腰式標誌性設計,可藉由店內提供的ABCDior 客製化服務,打造彰顯專屬的個性化包款。這一如夢似幻的空間彰顯經久不衰的品牌基因,禮讚品牌蓬勃的創作熱忱與匠心工藝。

此外,期間限定店的藝術空間亦展示 Lady Dior As Seen By 藝術展,是一系列由世界知名藝術創作者打造的雕塑與攝影作品,多件卓越的藝術創作以他們獨有的見解向 Dior 的風格致敬。如英國雕塑家KATE MccGWIRE 自Dior 典藏歷史的工藝與風格擷取靈感,名為「Squirm」的作品是外部優雅與內在之美的體現,時尚可以是我們的身份與外在表現的一部分,因而這件作品以誘人、又活生生地方式呈現,褶痕與裂縫則代表我們自身肉體的表現;埃及與德國的視覺藝術家SUSAN HEFUNA,其畫作與雕塑作品結構流暢,藉由手作方式一氣呵成。所謂的夢境,是種令人費解的心靈狀態,似真、似幻。透過她的雙手,捕捉幻境的瞬間,並轉化為實體,為鑄鋁材質的「Bag Drawing」是她2012 年的作品。

主修雕塑藝術的泰國藝術師RATTANA SALEE 的作品以抽象的表現形式著稱,2018 年以「Modern City, Modern Life」為主題重新解構了Lady Dior 的經典包款,「對我而言,Lady Dior 是居住於大城市中對優雅及創意的指引與提點。因此,這件作品應用Lady Dior 的籐格紋紋理,映襯上繁華城市的結構,衍然而生。」台灣藝術家劉致宏這次的創作「夏夜行」除了Lady Dior經典的格紋包款之外,嘗試帶入關於台灣的地域生活經驗,結合仿舊鐵件和捕蚊燈的意象,製造出衝突的美感,讓高端精品也能展現樸實真切的味道。希望在藍光悠悠散放的夜裡,伴隨月光、蟲鳴、晚風或者劃破寂靜的霹啪聲響中,思念那屬於台灣夏夜的雋永回憶。