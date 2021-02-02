沉浸閱讀 到澡堂去泡在書海裡吧！

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-台灣設計研究院

台北

到澡堂去泡在書海裡

廣受許多文青和國際人士喜愛的台北松山文創園區，從早年的製菸工廠搖身一變成為全球矚目的文創重鎮，每年每季輪番上陣的設計展演，為台灣的設計領域搭建平台，為台灣的設計軟實力打造國際級的夢幻舞台。位於松菸老舊建築內的澡堂，在塵封了半世紀之後，由設計研究院邀請屢獲國內外大獎柏成設計、太研設計操刀，將原本的「不只是圖書館」遷移至此，形塑出舊澡堂中閱讀的對比趣味。

老建築新生機

1937 年建立的松山菸廠，日治時期原名為「台灣總督府專賣局松山菸草工廠」，是北台灣早年製菸最重要的集散地，寬敞的廠房內從製菸的菸樓、員工工作後的泡澡休息，一直到運送原物料與成品的火車月台一應具全。1945 年戰後更名為「台灣省專賣局松山菸草工廠」，隨即又於1947 年改名為「台灣省專菸酒公賣局松山菸草工廠」，隨著健康意識的抬頭與國際菸草進口衝擊之下，松山菸廠的製菸作業一直到1998 年正式落幕。然而，這位於台北市中心精華地段的龐大土地，立刻引起各方的討論爭議，幸好，在古蹟保存和公民意識抬頭的當下，2001年台北市政府將松山菸廠指定為古蹟，在經過十年來回不停討論與定位之後，2010 年決定以文創基地為核心，同時再度更名為「松山文創園區」。園區在原本為台灣創意設計中心，如今升格為台灣設計研究院的營運下，以設計為基礎、以台灣為出發，除了推廣台灣本地的設計能量到全球之外，同時也不停地與世界各地的設計機構頻繁交流，邀請設計師前來台灣分享設計經驗與成果，同時也邀請世界著名的大展到台灣來辦展，活絡台灣的軟實力，強化設計與整體國家社會的影響力。

從今年的7 月1 日起，位於園區內的「不只是圖書館」重新開幕，邀請近期獲得眾多國內外設計大獎肯定的柏成設計團隊，與景觀設計師吳書原共同打造，地理位置更加深入老菸廠，神秘澡堂半世紀以來將首度亮相。延續「不只是」的跨域概念，不只是閱讀書籍，更聚合設計相關的展覽、講座、實驗等，以「泡書」為號召邀請讀者沉浸閱讀、發散思考，容納各種多元的可能。

沐浴書海的暢快感

全新的「不只是圖書館」空間橫跨室內與室外，設計團隊決定以書籍、氣味、植物與陽光構築實驗性的書澡堂，延伸戶外花園成為沉澱心靈的文化場所。空間一分為三，有如進入澡堂先更衣、後淋浴、再泡澡，泡澡後喝上一罐冰涼牛奶般的通體舒暢。「泡書區」延伸室內澡堂意象，跳脫澡池既定的跨入式座位，打造環書圍繞的下沉式閱讀區域，成為浸泡知識的書池。不同於以往圖書館大張桌面的工作氛圍，以書籍堆砌排列成的階梯式座位，能輕鬆的閱讀與交流，中島則作為書籍擺放、展覽呈現的延展式平台，更可彈性的舉辦各式講座活動，讓靈感、話語於泡書池中匯集。「澡堂區」成為新空間亮點，留存日治時期的通風天井、花磚、窗紋及歷史痕跡，弧形老式窗戶灑落的陽光與植物相互照映，位居中央的半圓形澡池，成為容納各種想法與思維存在的容器，未來將透過各路策展思維，匯集書籍、設計、體驗的多元可能。戶外花園原為松菸澡堂對外的天井，地底下的熱水配管從鍋爐房加熱輸送至此，熱氣瀰漫、詩情畫意，如今搖身一變為成為想法呼吸、心靈放鬆的戶外閱讀區，將書攜出戶外與陽光，空氣，清新的植物為伍，頓時到感心曠神怡，花園裡種植百種的植物，也如一座活的圖書館，在戶外裡生氣盎然等待被閱讀。