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設計美好生活 回歸住宅自然與真切樸質

聯合新聞網 / DECO TV

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-晴玥設計

設計 美好的生活方式

晴玥設計 黃俊勳

「設計，以機能為主。強調線條分割與比例和諧的美學概念。」 晴玥設計 黃俊勳。

總是在設計之前花許多時間了解居住者的需求、習慣、品味，晴玥設計黃俊勳設計總監不以裝飾性元素鋪陳線面造型，而是偏重機能性的落實…：「設計，對於空間所注重的不再只是華麗或繁複具裝飾性的堆砌；而是機能上的多元與豐富性，且將建築周圍景觀環境與光影變化的主題與生活經驗的置入，讓室內環境退去制式傳統的格局束縛，引入建築型式與周圍環境融合的語彙，帶給生活多一分的自然與真切樸質的元素」

晴玥設計團隊所強調“設計”從生活機能的安排與人文溫度的氛圍著手創意細節：「清新簡約的線條與帶點木質調性的設計元素，是目前我們設計上的概念主張。」黃俊勳設計總監在帶領設計團隊之前，學習土木工程的他，已有二年的營造經驗，因此對於工程基礎的實做也相當要求細節上的完美工法與工序。

黃俊勳設計總監提及豢養他的設計養分，從電影、旅行、抑或每天散步中獲得靈感的啟發，他表示：「可以從電影中的場景、燈光、或從散步經過的大自然或植物、石材的脈絡裡發現設計的靈感，即使旅行，也較偏好擁有老建築的國家文化…」

黃俊勳設計總監在設計規劃擁有20多年屋齡、24坪的住宅時，考量分別六年級與三年級的姊弟，因成長關係，需要分開擁有臥眠區域；重新規劃後劃分出各自需要的生活空間，也因為公領域變大的關係，家人互動更加親暱。

在此案設計規劃上，黃俊勳設計總監考量到15~16年屋齡、22.5坪的空間，在設計過程中，除夫妻二人、一幼稚園的孩子外，也為即將添入新成員做出格局與機能的更改…除原有一小孩房設計外，利用雙面櫃體為隔間，增加遊戲室的設計，同時也可以做為日後第二間小孩房的延伸規劃…

空間，不論新或舊屋設計，黃俊勳設計總監顧及光線以及納入景觀，營造出休憩時需要的開闊以及寬敞度，所以在設計上多以開放尺度表現，也多以多元機能設計為主要，除了平衡機能和美感之外，更從關懷不同世代成員們的生活需求開始考量起，讓舒適、安全成為兩代幸福共居的基石。

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