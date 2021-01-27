探索遊走創意生活 盡顯優雅概念空間

【DECO雜誌】

攝影者-lit ma@common studio

資料暨圖片提供-via.

香港 House of Madison

探索遊走 創意生活

多品牌概念空間House of Madison 為bulthaup、Rimadesio、Sub-Zero 及Wolf等高級家具裝飾及生活方式品牌而設。香港建築及設計事務所via. 被委托打造其香港全新旗艦店，以探索設計、文化及創意生活交點的室內空間為理念。via. 以創意實踐客戶的設計概念雛形，參照傳統的前舖後居，在空間加入獨特的住宅元素。

別出心裁的實驗性空間

via. 在樓高兩層、總面積達5,200 平方呎的旗艦店中創作了一系列變換的室內場景。彷如身處家中、恰到好處的空間間隔和鋪排，鼓勵顧客在相連的範圍遊走時，以自己的步伐去探索、發掘及與各品牌互動。踏入地面樓層的正門，彷彿走進一個室內庭園，放眼是若隱若現的弧度線條及奪目的金屬面柱子，構成深刻的第一印象。這層設置的「The Gallery」為House of Madison 的實驗性空間，專為展示別出心裁的生活設計精品而設，超越傳統零售展示間的用途。

當中最具指標性的設計重點，莫過於利用米色石灰石和紋理銅欄杆製成的「The Stairway」；彷如雕塑般的樓梯賦予空間一種簡約而莊嚴的美感。樓梯延伸自一個矚目的偌大平台，可輕易轉換成講座或論壇用的舞台，而階梯便成為觀眾的座位。沿著「The Stairway」拾級而上，兩層高的拱門立即吸引顧客的視線，襯托著背後的紅磚，散發出一種時間的感知和建築的美學。

盡顯優雅生活的精粹

旗艦店上層面積超過4,000 平方呎，盡顯優雅生活的精粹。參照豪華公寓概念設計，「互動」和「私人」空間分別以迥異的美學細節區分。銅製網狀拱門在此是反覆出現的設計主題，營造出視覺強烈的層次感外，還增添了一種知性的神秘感，令前方引人入勝的活動區域在揭示與隱藏之間只透露一二；這包括了設有開放式吧台及餐桌的「The Kokoro Room」，當中深淺色木材的運用構成不慍不火的對比。寬敞的廚房「The Meraki Kitchen」陳列出品牌一系列高級烹調設備。置身樓層另一端的「The Lookout」可一覽戶外廣場，最適合在此交流心得，促膝長談。如via. 創辦人與設計總監梁以立所說：「全新的House of Madison 坐落在曾經有很多唐樓、正急速改變的地區。基於這個概念，我們將項目當作成市內的一間大宅，而設置在地面元素都是對外的，都會隨著時間而演變和進化。上層便是我心目中的理想生活空間。 」

恰如其分的空間格局與擺飾

充滿個性的「私人」空間，氛圍私密。落地玻璃幕門及趟門分隔兩個密封的房間—Rimadesio 的步入式衣櫥「The Dressing Room」，以及連接廚房的私人用餐區「Studio M」。後者更可用作雅致的物料展區及私人會客室。外面的「The Glass Lounge」設有舒適的座位，以及雕塑、書籍、樂器及黑膠唱片等藝術擺設，含蓄地展示虛構主人的個人品味與喜好。各空間刻意用上不同的面料，營造出相互配搭而不唐突的對比；例如在素色混凝土牆上一邊配上Kvadrat 品牌的布料，並以散落的射燈襯托，突出觸感與層次。

展示間由一系列精心挑選的擺設粉飾─ Wittmann 的手工家具、Viabizzuno 的燈飾，以及訂製地毯，均點綴了House of Madison 這間多功能旗艦店。