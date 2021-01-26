精巧奢華彰顯獨特工藝美學 鋒芒盡顯歐式酒店

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-The Reverie Saigon

VIETNAM

鋒芒盡顯歐式奢華絢麗

越南的胡志明市，原名西貢，曾因其殖民歷史與紛亂戰火而聞名，如今這座城市已崛起成為亞洲最富活力的商業中心之一，並以其同樣發展蓬勃但尚不為人熟知的藝術魅力吸引著各地旅客。西貢萬韻酒店（The Reverie Saigon）坐落於胡志明市第一郡內，完美結合越南風情與義大利文化，以獨特方式巧妙融合義式設計、無與倫比的奢華風範，與亞洲文化象徵，旨在打造前所未有的瑰麗空間，激發旅人無窮的想像力，不論是公共區域或是客房內皆擺設與佈置一系列精彩卓絕的大師傑作，展現傳統與現代的義式設計和工藝美學。

精巧奢華彰顯獨特工藝美學

坐落於胡志明市內164 米高的時代廣場大廈，作為越南蓬勃發展的飯店業中的新貴，The Reverie Saigon設有286 間客房和套房，以及89 間裝飾完備的服務式公寓，所有房型空間面積均冠絕全城，並可欣賞蜿蜒的西貢河及城市天際線。飯店內設五間風格各異的餐飲設施，其中粵菜館龍朝軒（The Royal Pavilion）選用金、紅兩色來象徵幸福與財富，同時致敬中國文化對眾多鄰國的影響，除此之外還有一個面積達1200 平方米的水療及健身中心，以及一個寬大室外泳池和16 間多功能且裝飾典雅的活動空間。

The Reverie Saigon 以精巧細節與工藝打造獨特審美、標新立異的瑰麗空間，使其成為備受認可的指標性奢華飯店。飯店內的三角鋼琴和Baldi 時鐘均特別委託工匠飾以與玉石相似的綠色孔雀石，以增添健康、財富、和諧等良好的風水運勢，炫目的孔雀羽毛圖案在越南文化中寓意豐饒與吉祥。內部空間匯集了多位義大利設計大師的傑作，在設計中充分考量品味非凡的旅人的需求，呈現一系列博採眾長、彼此互補的室內設計風格。

經典家具品牌傾力打造義式美學

由多個義大利精品家具品牌所設計的套房均呈現富於巧思的設計和引人入勝的精緻工藝。如Poltrona Frau 全景套房，是一處理想的都市逃逸空間，也是對Poltrona Frau 和 Cassina 精湛工藝的禮贊。大理石玄關通向寬闊的客廳區，映入眼簾的是一眾搭配得宜的代表性家具藝術品，包括Mario Bellini 設計的La Rotonda 餐桌、1965 年Gio Ponti 設計的經典Dezza 沙發馬皮復刻版，以及一對前衛的San Luca 真皮扶手椅。

由Giorgetti 傾力打造的豪華套房系列包括全景套房（Panorama Suite），行政套房（Executive Suite），和設計師套房（Designer Suite），致敬義大利其一最尊貴的家族。每間Giorgetti 套房均展現出迷人的簡潔設計和現代內飾，配以一系列精美家具，如設計師套房內由Gio Ponti原設計、Murano 玻璃工匠 Venini 重新打造的璀璨吊燈；行政套房內的REA 床架與曲線優美的床頭板，以及兩側的Athene 楓木床頭桌；全景套房內的雞尾酒櫃與溫馨的Isa 餐桌。無與倫比的精緻工藝和傑出的現代義式風格為住宿體驗增添優雅情懷。

除此之外，Visionnaire 設計師套房靈感來自高級訂製服裝，結合傳統工藝和奢華物料，配以奶油色、鉑金色等淡雅色系，營造出別有趣味的格調，可謂胡志明市最為時尚的下榻空間，真皮Oberon 沙發與一對璀璨耀目的Esmeralda 吊燈相映成趣，突顯出套房的優雅美學；Provasi 設計師套房是經典義式風格的典範之作，優雅且瑰麗精美，如果崇尚義大利品牌以當代手法演繹古典家具的話，那這間套房定必是完美之選。洋溢貴族氣息的套房專為品味考究的旅人設計，以極致舒適與奢華細節為核心要素。Rubelli 設計的天鵝絨壁紙和窗簾、美麗的真絲沙發搭配出優雅格調，與窗外美景相映成輝。