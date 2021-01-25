俯瞰恆河的廣闊 傲然獨立避世桃源

【DECO雜誌】

攝影者-Maxime Brouillet

資料暨圖片提供-yh2

INDIA 傲然獨立避世桃源

對許多南亞國家來說，喜馬拉雅山是孕育人類文化的起源地，更是佛教及印度教當中令人崇敬不已的聖山，其地位之崇高自然不在話下，如印度的聖河恆河即發源於此，沿著高聳峻峭的山稜蜿蜒而下，這樣一個超然而立的壯麗景觀，從古到今所有的人類建築皆無法取而代之，而加拿大建築與設計公司yh2，就是以這樣謙和自遜的態度，將其設計理念融入「Taj Rishikesh Resort & SPA」的建造當中。

從當地傳統建築衍化而生

「Taj Rishikesh Resort & SPA」位於印度新德里東北250 公里處，整做度假中心的腹地包括主要的飯店大廳及一系列度假別墅，就建造在可俯瞰恆河的廣闊卻險峻的場地上，其落點佈局的靈感來自喜馬拉雅山的傳統村落，這些村落圍繞著Darbargadh（當地信奉神靈或領主的傳統居所）而錨定。Darbargadh 為印度山村特有的傳統建築，結合了碉堡要塞、宮殿與廟宇的功能，並在其中心位置建造有石牆保護的庭院，以確保在戰亂時期能夠提供村民一個庇護之所，在和平時期則能做為社區平時的集會與活動場所。

對於負責設計的yh2 團隊而言，建築是創建場所的藝術，是一個兼具創新與變革性質的工具，更是重塑現實的一種方式。所以設計團隊在設計之始，會全方位地研究該設計項目，並從設計概念、作業描圖、建築細節、室內設計及服務對象制訂一個完整性的計畫，以這樣的概念開發，即代表每一個元素都會在整體建築結構與設計當中發揮作用，屏除多餘及無用的設計，「Taj Rishikesh Resort & SPA」即是在這樣的設計理念當中創建而出。「Taj Rishikesh Resort & SPA 是在印度喜馬拉雅山之旅之後開發的，我們在那裡研究了數千年來順勢發展的當地傳統建築，這種建築是根據高山地型與當地可用的材料演變而來的，而這個研究結果奠定了該項目的建築基礎。」設計團隊如是說。

採用當地素材融入周遭景觀

「Taj Rishikesh Resort & SPA」的主樓以傳統Darbargadh 的形象建造，其置高點的位置可以俯瞰周圍山谷的壯麗景色，主樓設置有接待處、餐廳、酒吧、精品店與閱覽室等主要設施，讓住客可以在此以悠閒地沉澱心靈，享受輕拂而過的微風與清新的空氣。提供旅客住宿休憩之所的Villa 別墅則被佈置為一系列的庭廊建築，就像喜馬拉雅傳統村莊一樣，建構在由高大的石塊所圍建而出的階梯式腹地上。高低起伏錯落有致的階梯式分層結構為每棟別墅提供了壯闊的山巒全景，此外大部分的房間也能看到恆河蜿蜒而下的秀麗景致。

度假區內的所有建築皆使用了當地的建材，如擋土牆使用河石、屋頂則使用了石板與木框梁架，傳統的喜馬拉雅建築技術式將石牆與巨大的懸臂式雪松木樑建構在一起，這樣特屬於當地的建築風格被稱為Kath-Kuni，但由於目前喜馬拉雅山區已禁止開採雪松木，設計團隊改以鋼樑替代，用現代素材重新詮釋舊時建築樣貌。

設計團隊的另一個設計亮點則在於串連度假區內各個設施與別墅的連通道路，這條中央連通道路順應高低地型蜿蜒而下，就像一條細長的絲帶從建築區頂端緩緩展開，將頂部主樓與中間地段的別墅相連，接著再進一步向下延伸置較為底層的瑜珈館與水療館，最後在游泳池與可以俯瞰恆河兩端河岸的餐廳結束。宛轉曲折的淺色礫石線條優雅地穿越過每一個建築設施，就像恆河也以其秀雅的姿態留過喜馬拉雅山內的每一個山景村落一樣，以另外一種方式體現了該地特殊的自然與人文景觀。