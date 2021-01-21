坐擁自然美景 養生樂活盡享山林逸趣

【DECO雜誌】

資料暨圖片提供-Studio Apostoli

ITALY

養生樂活盡享山林逸趣

坐擁群山環繞的自然美景

Lefay Resort & SPA Dolomiti整棟質樸親切的建築彷彿是從周遭的山林景致中自然出現，並完美融入了其所在位置的自然景觀。根據品牌理念，這個五星級度假中心重新詮釋了該地區的傳統建築，以獨樹一格的角度使用了山區度假屋時常出現的建材與裝飾元素，如木材、石材、玻璃⋯等，並透過強烈的義大利風格讓每一個佈置細節更顯精緻奢華，卻不會過於張揚炫耀。

負責室內設計的是基地位於維洛那的設計工作室Studio Apostoli，設計團隊根據客戶的需求與理念與Lefay Resorts的項目團隊密切合作，在設計中傳遞了其精確的想法與實用價值，「Lefay Resort & SPA Dolomiti 擁有度假飯店與住宅空間的雙重靈魂，從空間、家具以及材料的設計選擇，環環相扣的設計細節讓此設計項目足以成為卓越且突出的飯店設計典範。」負責人Alberto Apostoli 如此說道。

總共九層的建築物，自然地座落於群山環繞之中，四層座為私人住宅，另五層則為飯店住宿，總共規劃為88 間不同房型的套房，還有23 間公寓式住宅，根據樓面積的大小，有不同的格局佈置，全部配備有廚房、起居空間與用餐區，臥室則有一到三室可供住宿者選擇適合的房型。不論是住宿套房或是公寓式住宅，兩種類型的特點都是將睡眠區和浴室區整合在一起，透過木製屏風進行分區和分隔，室內皆使用橡木鑲板、黃銅嵌件以及特別訂製的專屬家具。

饒富特色的SPA 景觀健康場域

除了住宿空間之外，Lefay Resort & SPA Dolomiti 的公共區域更可以看出其令人讚嘆的義式生活美學。位於一樓接待大廳的大型公共區域包括了休憩區、閱覽室、戶外Sky Lounge、會議室、商品部以及兩間餐廳，置身於此能深切感受到度假小屋的悠閒氛圍，不論落座在哪一個角落都可以讓身心迅速得到放鬆與療癒感。除此之外，度假中心的真正核心設計無疑為SPA 健康區。健康區佔地約5,000 平方米，分佈在不同的樓層上，其所提供的效能上亦有所不同：整個樓層專門用於理療，附帶有家庭桑拿浴室的游泳池，Lefay SPA Method 能量療法美療室和大型健身區。天然橡木鑲木地板、淺色皮革內飾和天然花崗岩石材牆構成整體SPA 健康區的設計主軸，象牙色或深色石頭用於區隔不同區域，最引人驚豔的則是可以透過大片景觀玻璃窗俯瞰窗外的自然景色，在美景的包圍之下徹底地放鬆身心靈。

Lefay Resort & SPA Dolomiti 的每個區域都以其自身的鮮明特色為設計重點，再透過設計團隊的精妙手法將其統一的風格貫穿旗中，從實木鑲板、牆面壁紙和門把手，每件家具和物品都經過專門研究和設計，從而形成了完全個性化和量身定制的住宿解決方案，並將現代奢華風格與永續環保的理念融為一體，更突顯出其獨樹一格之處。